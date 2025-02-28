Зеленский привез Трампу чемпионский пояс Усика. ФОТО
Встреча двух лидеров началась
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Владимир Зеленский привез на встречу с президентом США Дональдом Трампом чемпионский пояс WBC боксера Александра Усика.
Видео встречи Трампа с Зеленским публикуют украинские телеканалы.
В начале февраля украинский президент сказал Трампу, что подарит (или отдаст) ему чемпионский пояс, подаренный Зеленскому Усиком.
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Напомним, что в мае 2024 года Александр одолел Тайсона Фьюри, став первым за 25 лет абсолютным чемпионом в хевивейте.
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Василь з конопель (Амстердам )
28.02.2025 в 20:48
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