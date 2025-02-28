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Зеленский привез Трампу чемпионский пояс Усика. ФОТО

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Встреча двух лидеров началась

Зеленский привез Трампу чемпионский пояс Усика. ФОТО

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Владимир Зеленский привез на встречу с президентом США Дональдом Трампом чемпионский пояс WBC боксера Александра Усика.

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Видео встречи Трампа с Зеленским публикуют украинские телеканалы.

В начале февраля украинский президент сказал Трампу, что подарит (или отдаст) ему чемпионский пояс, подаренный Зеленскому Усиком.

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Напомним, что в мае 2024 года Александр одолел Тайсона Фьюри, став первым за 25 лет абсолютным чемпионом в хевивейте.

Зеленский привез Трампу чемпионский пояс Усика. ФОТО - изображение 1
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Комментарии
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Василь з конопель (Амстердам )
28.02.2025 в 20:48
А горілки з салом, чому не було
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Комментарии 3
Василь з конопель (Амстердам )
28.02.2025 в 20:48
А горілки з салом, чому не було
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.02.2025 в 20:30
пля, колхоз какой-то с этими подарками
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0
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Bаrcelinius
28.02.2025 в 20:52
и не говори
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