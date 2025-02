Война, соглашение, уважение. Зеленский и Трамп поругались в прямом эфире. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский во время онлайн-общения в прямом эфире поспорил с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

"Я не за Украину и не за Россию, я посередине", — Трамп.

"Посмотрим. Там большая территория", - Трамп в ответ на вопрос, уйдут ли российские войска с оккупированных территорий Украины.

Зеленский заявил, что нам нужно не просто прекращение огня. Так уж делали, и Путин нарушал его 25 раз.

В свою очередь, Трамп заявил, что Путин не захочет возвращаться. Как только будет заключено соглашение, все закончится.

Также президент США сказал, что не хочет говорить о гарантиях безопасности, пока не будет заключено соглашение. Проблемы безопасности это "всего 2% проблемы". Другие страны тоже подключатся, возможно, это будет иначе.

Также Трамп сообщил, что поставки оружия в Украину от США будут.

Пока разговор перешел на повышенные тона, Зеленский говорит, что США не могут указывать Украине, что делать.

То же заявлял и Трамп: "У вас нет уважения к нашей стране. Вы не можете нам рассказывать и диктовать, что делать. Вы в затруднительной ситуации. Вы должны быть благодарны нам. Будет очень тяжело с вами вести дела.

Также президент США указал на то, что в Украине уже нет мужчин, и что у Украины нет карт на руках.

"Или вы идете на сделку, или вы выходите из нее. У вас нет сильных карт на столе": Трамп Зеленскому. "Я приехал сюда не в карты играть", - ответил Зеленский.

"Вы не можете говорить "я не хочу остановить войну", - Трамп

В итоге журналисты вышли, теперь будут переговоры наедине.

Напомним, сегодня Украина и США должны подписать соглашение по минералам.

This is utterly repulsive!



Trump and Vance just tried to humiliate Zelensky live on American TV, smugly demanding gratitude while openly mocking him like playground bullies counting favors. My respect for Zelensky—and my embarrassment as an American—just surged off the charts.… pic.twitter.com/0C4d03PDmi