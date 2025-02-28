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Трамп заявил, что Зеленский пренебрег США и не готов к миру

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Встреча закончилась скандалом

Трамп заявил, что Зеленский пренебрег США и не готов к миру

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Дональд Трамп по итогам спора с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля заявил, что тот "пренебрег" Штатами и "не готов к миру".

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

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Трамп назвал встречу с Зеленским в Белом доме "очень содержательной".

"Мы узнали много такого, что никогда нельзя было понять без разговора под таким напряжением и давлением. Удивительно, что вытекает вследствие эмоции, и я установил, что президент Зеленский не готов к миру, если к нему привлечена Америка, потому что он чувствует, что наше привлечение дает ему большое преимущество в переговорах", - написал Трамп.

Зато, говорит Трамп, он "не хочет преимущества, а МИРА".

"Он (Зеленский - ред.) пренебрег Соединенными Штатами Америки в их заветном Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру", - подытожил он.

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