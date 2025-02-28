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Зеленский досрочно покидает Белый дом, совместная пресс-конференция с Трампом отменена

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Встреча двух лидеров закончилась скандалом

Зеленский досрочно покидает Белый дом, совместная пресс-конференция с Трампом отменена

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом после спора с президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом и заявления президента США о том, что президент Украины не готов к миру.

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Об этом сообщает CNN.

"В Белом доме заявили, что пресс-конференция с Зеленским отменена. Украинцы собираются покинуть Белый дом", - говорится в заявлении источника в Белом доме.

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28 февраля президент Украины Владимир Зеленский, президент США Дональд Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс поспорили в Белом доме при телекамерах и на повышенных тонах о войне в Украине.

После этого Трамп заявил, что президент Украины "пренебрег" Штатами, и что Зеленский "не готов к миру".

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1 голосов
Комментарии
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Море23 (Одесса)
28.02.2025 в 22:06
Следующие скандалы будут со Китаем ? С Венгрией он уже и Германией ругался
Ответить
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Комментарии 50
Море23 (Одесса)
28.02.2025 в 22:06
Следующие скандалы будут со Китаем ? С Венгрией он уже и Германией ругался
Ответить
1
5
Море23 (Одесса)
28.02.2025 в 22:04
Надеюсь пинок зеле был смачный
Ответить
1
5
Kondor (Веселе)
28.02.2025 в 21:57
И никто не заметил,насколько Bаrcelinius голубой?
Ответить
3
3
Dr. House (Поділля)
28.02.2025 в 21:59
Як це ніхто не помітив? Він - Пєтух
Ответить
3
3
avatar
Bаrcelinius
28.02.2025 в 21:56
Он шёл на ссору с Трампом намеренно, это очевидно. Зачем? Зеля ни в какую не хочет мира, которого с замиранием сердца ждал весь украинский многострадальный народ. Зеля - ДИКТАТОР.
Ответить
1
7
avatar
Bаrcelinius
28.02.2025 в 22:05
Украина - КОНЦЛАГЕРЬ
Ответить
0
6
Море23 (Одесса)
28.02.2025 в 21:52
Он идиот .Господи как можно все испортить .все шансы
Ответить
2
3
Dr. House (Поділля)
28.02.2025 в 21:53
Два ідіота. А якщо брати до уваги Венса та Зігана, то 4
Ответить
3
2
avatar
Bаrcelinius
28.02.2025 в 22:01
Второй Ермак?
 
1
5
avatar
Bаrcelinius
28.02.2025 в 21:51
Это же надо... президента Украины выгнали из Белого дома...
Ответить
1
4
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.02.2025 в 21:53
там ещё вопрос кто кого буями обложил
Ответить
1
1
avatar
Bаrcelinius
28.02.2025 в 22:02
Это уже не важно. Важно то, нам пздц.
 
0
6
avatar
Bаrcelinius
28.02.2025 в 22:03
шо нам
 
0
6
Matachorros (Chicago)
28.02.2025 в 21:50
Трамп хочет мира за наш счёт, он об этом говорил давно. Ничего нового не произошло
Ответить
1
1
Gudvin85 (Киев)
28.02.2025 в 21:49
Зеля хоть пояс обратно забрал? Привык не своим торговать
Ответить
2
5
avatar
Bаrcelinius
28.02.2025 в 21:49
Трапмуня, а как же нобелевская премия мира?
Ответить
2
5
Dr. House (Поділля)
28.02.2025 в 21:51
Запитай в свого шарлатанського Тузіка
Ответить
4
2
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.02.2025 в 21:44
гренландия, товсь!
Ответить
0
4
Будєм разбіратся (Київ)
28.02.2025 в 21:41
Трамп блатний поц, який торгує чужими землями, виправдовує агресора і бреше ще до того як прокинеться. Те, що його вперше обрали американці може випадковість, але вдруге це ознака деградації. Шкода, що Україна з нашою слабкою економікою і такими ж випадковими політиками при владі настільки залежна від зовнішньої допомоги.
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3
3
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Bаrcelinius
28.02.2025 в 21:43
А мы тогда кто, если выбрали клоуна? Клоуны? В принципе логично..
Ответить
3
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Kondor (Веселе)
28.02.2025 в 21:54
А вот ты ПРИДУРОК.. и живешь же с этим.
 
4
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Gudvin85 (Киев)
28.02.2025 в 21:43
Зеля поц еще больше: он торгует чужими жизнями. А когда нужны были голоса избирателей, то кричал, что готов договориться хоть с ч3ртом, лишь бы сохранить их
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3
4
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Bаrcelinius
28.02.2025 в 21:39
В историческое время живём господа, впитывайте каждую минуту. Далі буде... Покупайте попкорн.
Ответить
2
6
La Scala (Milano)
28.02.2025 в 21:44
Йди накуй зі своїми "гаспадамі", вилупок
Ответить
5
3
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Bаrcelinius
28.02.2025 в 21:45
Ну вот, началося... как же это по-украински, ну.
 
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Лекарь (село Дарниця)
28.02.2025 в 21:55
Яб тебе з великим задоволенням переїбав би. Від всієї душі. Ти, підоре, де живеш, " в истарическое время"? В якій країні, сучара ти ганебна? Покидке, поки такф, як ти, "попкорн жують", а на фронті наші люди гинуть! Сволота кончена
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5
1
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Bаrcelinius
28.02.2025 в 22:19
Я за МИР, шобы наши солдаты вернулись домой к своим семьям ЖИВЫМИ, а не в гробу. Хватит смертей, довольно. Нация умирает, нация исчезает. Кто со мной согласен, ставь ПЛЮС!
 
0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
28.02.2025 в 21:36
ждём выхода мордатой илоны...
Ответить
0
2
Dr. House (Поділля)
28.02.2025 в 21:37
Аутист Зіган може випорожнився
Ответить
4
1
Лекарь (село Дарниця)
28.02.2025 в 21:52
Воно вже вилізло
Ответить
4
0
Gudvin85 (Киев)
28.02.2025 в 21:34
США нужно срочно подкупить Раду, отмена военного положения, импичмент, выборы, всё
Ответить
4
5
Gudvin85 (Киев)
28.02.2025 в 21:31
Нужно срочно торговать национальное достояние Европе (план Б). План В - Китаю
Ответить
4
5
Scorpion-1970 (Кривой Рог)
28.02.2025 в 21:29
Повилазили розумники. Щось булькаєте. Одне про костюм, інше про 73%. Дивіться футбол і не хрюкайте. Якби при владі була сцива матня 7%, то всі вже давно гаварілі би паруцкі.
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Bаrcelinius
28.02.2025 в 21:30
Не наварачуй, поц.
Ответить
3
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Gudvin85 (Киев)
28.02.2025 в 21:32
Что тебя не устраивает в Великом и могучем?
Ответить
3
5
Будєм разбіратся (Київ)
28.02.2025 в 21:35
В #уючєм
 
6
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LEVgcUqs (Чернігів)
28.02.2025 в 21:36
Ти дійсно з 73,якби була сцива матня 7 відсотків, війни б не було.
Ответить
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Bаrcelinius
28.02.2025 в 21:26
- Зеленский, почему вы сидите в форме сантехника, это неуважение к президенту Трампу и к нашей стране. - Я не сантехник, я президент. Ермак в костюме, этого достаточно. Занавес.
Ответить
4
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fatov1986 (Лондон)
28.02.2025 в 21:22
Не встал?
Ответить
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Bаrcelinius
28.02.2025 в 21:21
Звонили из Испании и сказали, шо это не их стыд.
Ответить
4
4
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жажа_the_best (Харьков)
28.02.2025 в 21:18
Майдан нужен в Америке. И прямо сейчас. Пошел народ звать. Начну с Брайтон-Бич!
Ответить
0
6
Dr. House (Поділля)
28.02.2025 в 21:08
Руда Мавпа - ху@ло їбуче
Ответить
4
5
LEVgcUqs (Чернігів)
28.02.2025 в 21:09
Воно то ху@ло, а далі що?
Ответить
5
1
Dr. House (Поділля)
28.02.2025 в 21:13
Запитай у 73% придурків
 
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жажа_the_best (Харьков)
28.02.2025 в 21:23
а дальше посылать трампа накуй и дружить с Европой!
 
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3
fatov1986 (Лондон)
28.02.2025 в 21:24
А потом, когда Европа пошлет Зелю, то будем дружить с Китаем?
 
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жажа_the_best (Харьков)
28.02.2025 в 21:36
Европа нас не бросит. Будет бицца с парашей до последнего солдата! Вот увидишь сынок!
 
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fatov1986 (Лондон)
28.02.2025 в 21:37
Остап отдыхает
 
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Bаrcelinius
28.02.2025 в 21:01
Это пздц.
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alexrico11 (Кривий Ріг)
28.02.2025 в 21:14
ни дать, ни взять.Вангую - Зеленский не будет президентом до лета.
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