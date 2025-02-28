Зеленский досрочно покидает Белый дом, совместная пресс-конференция с Трампом отменена

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом после спора с президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом и заявления президента США о том, что президент Украины не готов к миру.

Об этом сообщает CNN.

"В Белом доме заявили, что пресс-конференция с Зеленским отменена. Украинцы собираются покинуть Белый дом", - говорится в заявлении источника в Белом доме.

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28 февраля президент Украины Владимир Зеленский, президент США Дональд Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс поспорили в Белом доме при телекамерах и на повышенных тонах о войне в Украине.

После этого Трамп заявил, что президент Украины "пренебрег" Штатами, и что Зеленский "не готов к миру".