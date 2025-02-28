Сергей Пучков: Оставил ли кыргызстанский опыт двойственные ощущения? Абсолютно точно

Декабрьское назначение украинского специалиста Сергея Пучкова главным тренером молодежной сборной Кыргызстана (U-20) стало для него настоящим испытанием на устойчивость. Успешно работая в кыргызстанском футболе с клубом "Мурас Юнайтед", который выиграл Кубок страны и стал бронзовым призером чемпионата, он, казалось бы, пошел на повышение. Пучкову доверили "молодежку", которую нужно было в сжатые сроки подготовить к старту в достаточно серьезных континентальных соревнованиях - Кубке Азии. Вместе с помощниками он взялся за дело, засучив рукава.

Был проведен тренировочный сбор, во время которого уделялось немало внимания физической и тактической подготовке футболистов. Но стать волшебником в стране, где футбол никогда не был основным видом спорта, а сейчас только делает первые шаги в своем становлении, было невозможно. В первом же матче группового раунда подопечных Пучкова постигла неудача - 1:5 от Австралии. А затем были поражения от хозяев турнира, молодежной сборной Китая - 2:5 и от ровесников из Катара - 0:4. Понятно, что в играх с соперниками из таких мощных во многих отношениях стран прыгнуть выше головы скромному Кыргызстану было весьма трудно. Но учитывать те или иные обстоятельства в Федерации футбола не стали - Сергей Пучков и его штаб были уволены. Так завершилась полугодовая эпопея нашего специалиста на азиатской земле.

О своей работе в Кыргызстане Пучков согласился рассказать корреспонденту UA-Футбол.

- Сам того не ожидая, своей работой в "Мурас Юнайтед" я дал возможность руководству кыргызстанского футбола обратить внимание на украинских специалистов, - сказал он. - Чтобы поднять его рейтинг, их и начали приглашать в Кыргызстан. Взять хотя бы тот же "Мурас Юнайтед". На вакантное место главного тренера после моего перевода на роль рулевого "молодежки" был назначен Александр Поклонский. Украинцы работали и в моем штабе - в частности, Игорь Покаринин, Валерий Шаповалов. Мои соотечественники были помощниками и в молодежной сборной Кыргызстана - Алексей Годин, Валерий Паламарчук.

- Неужели уровень кыргызов настолько невысок, чтобы пропустить в трех матчах Кубка Азии 14 мячей?

- Если говорить откровенно, то голкиперы у кыргызстанской "молодежки" очень слабые. В определенной степени это связано с работой тренера вратарей, который, на мой взгляд, не использует тех необходимых приемов, которыми руководствуюсь я. Мои требования для футболистов этого амплуа заключаются в уверенной игре ногами и умении делать подсказки своим защитникам. Возможно, в игре ногами стражи ворот, казалось бы, выглядели неплохо, однако все мячи, которые были пропущены, они отбивали перед собой. А это недопустимо. Что же касается защитников, то они не выполняли тех требований, о которых я неустанно им говорил. К сожалению, в течение месяца-полтора, которые были отведены для подготовки к Кубку Азии, так и не удалось достучаться до сознания футболистов. Они хоть и били себя в грудь, утверждая, что являются патриотами своей страны, доказать это в играх не смогли. Получается, что патриотами они были только в раздевалке. Выходя же на футбольное поле, на этом все заявления и заканчивались.

- В таком случае хотелось бы знать: чем объяснили ваше увольнение руководители Федерации футбола Кыргызстана?

- После возвращения с Кубка Азии в стенах Федерации состоялся традиционный отчет о проделанной работе. На таких мероприятиях, как правило, собираются тренеры всех сборных Кыргызстана - от самого младшего возраста юношеских до национальной команды. У меня поинтересовались, что именно не дало возможности "молодежке" выступить успешно? А чтобы вы понимали: задача была выйти из группы. Уже тогда можно было вспомнить фразу из легендарной гайдаевской комедии, где герой Георгия Вицина говорит: "Вы даете нереальные планы" (смеется). Ответил им так, как есть: как за месяц или даже полтора можно создать боеспособную команду? Ведь я ее не формировал, не просматривал кандидатов. Мне просто дали футболистов - мол, делай с ними все по своему усмотрению. Несмотря на нехватку времени, я вместе с помощниками подготовили их как в физическом, так и в тактическом плане. Но повторюсь: достучаться до сознания футболистов не удалось. После чего понял: с молодежью себя нужно вести немного по-другому. А о своей отставке я узнал через несколько часов после заседания. Меня позвали и сообщили: "Вы уволены с занимаемой должности".

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- Кыргызстанский опыт, похоже оставил у вас двойственные ощущения, не так ли?

- Абсолютно точно. После периода работы в "Мурас Юнайтед" чувствовал подъем и удовлетворение от проделанной работы. По завершении сезона-2024 были мысли о тех или иных наработках, которые хотел было применить в новом чемпионате. Однако этим планам не суждено было осуществиться из-за этого самого "повышения" - назначения на пост рулевого молодежной сборной. А это уже совсем другие ощущения. Жаль, что несмотря на неудачное выступление на Кубке Азии в Федерации футбола Кыргызстана так и не осознали, что дело вовсе не в Пучкове. Любой тренер не смог бы обеспечить результат с этими футболистами. И дело не столько в недостаточной квалификации, а в их избалованности. Пришлось команду перестроить, заставив играть в агрессивный футбол - тот, который я применял в "Мурас Юнайтед" и который позволял достичь положительного результата. Впрочем, это уже вопрос не ко мне. Одно могу сказать: "повышение" в моей карьере сразу все сломало.