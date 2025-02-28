Трамп еще не исключает подписания с Зеленским соглашения об ископаемых, - СМИ
Встреча лидеров закончилась скандалом
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент США Дональд Трамп не исключает, что еще может подписать соглашение о редкоземельных ископаемых с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сказал чиновник Белого дома в комментарии Reuters.
По словам представителя Белого дома, Трамп почувствовал "неуважение" к себе из-за "риторики и поведения" Зеленского.
Он добавил, что президент США не исключает возможности заключения соглашения с Украиной.
Но перенос даты встречи зависит от украинцев, пока Зеленский еще находится в стране, приводит слова представителя Белого дома Reuters.
Напомним, в Белом доме в пятницу, 28 февраля, состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
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Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали спорить и перешли на повышенные тона во время встречи в Овальном кабинете.
Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом после встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.
В Вашингтоне не состоялось подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.
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