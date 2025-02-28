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Трамп еще не исключает подписания с Зеленским соглашения об ископаемых, - СМИ

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Встреча лидеров закончилась скандалом

Трамп еще не исключает подписания с Зеленским соглашения об ископаемых, - СМИ

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Дональд Трамп не исключает, что еще может подписать соглашение о редкоземельных ископаемых с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте такжеЗеленский досрочно покидает Белый дом, совместная пресс-конференция с Трампом отменена

Об этом сказал чиновник Белого дома в комментарии Reuters.

По словам представителя Белого дома, Трамп почувствовал "неуважение" к себе из-за "риторики и поведения" Зеленского.

Он добавил, что президент США не исключает возможности заключения соглашения с Украиной.

Но перенос даты встречи зависит от украинцев, пока Зеленский еще находится в стране, приводит слова представителя Белого дома Reuters.

Напомним, в Белом доме в пятницу, 28 февраля, состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

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Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали спорить и перешли на повышенные тона во время встречи в Овальном кабинете.

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом после встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

В Вашингтоне не состоялось подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.

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Комментарии
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Karamba911 (Львів)
28.02.2025 в 22:21
Не розумію для чого на цьому сайті новини не про футбол?. Хто за це відповідає? Бо судячи по коментах , тут дох..я рашаботів, які тільки чекають на новини,що в нас -"зрада","нацики", "генацит українського народа".Далбо..оби для чого ви кидаєте ці вкиди? При тому ж видно що ботів на порядок більше чим адекватна?
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Комментарии 7
Karamba911 (Львів)
28.02.2025 в 22:21
Не розумію для чого на цьому сайті новини не про футбол?. Хто за це відповідає? Бо судячи по коментах , тут дох..я рашаботів, які тільки чекають на новини,що в нас -"зрада","нацики", "генацит українського народа".Далбо..оби для чого ви кидаєте ці вкиди? При тому ж видно що ботів на порядок більше чим адекватна?
Ответить
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Просто Квашин (Харків)
28.02.2025 в 22:30
Тому що цей сайт -- прока.цапський...
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жажа_the_best (Харьков)
28.02.2025 в 22:03
Так беги догоняй Chevrolet Tahoe, в котором отъехал Зеленский из Белого Дома. Бери вертолет, а то не успеешь!
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Лекарь (село Дарниця)
28.02.2025 в 22:10
Було би смішно, якби не було сумно
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Просто Квашин (Харків)
28.02.2025 в 22:17
Скільки ка.цапи платять, пі.дер ???
 
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Лекарь (село Дарниця)
28.02.2025 в 22:31
Квашине, це ти мені? Ти не оххуїв, підорок?
 
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Просто Квашин (Харків)
28.02.2025 в 22:15
Ветеране ЛГБТ ! Зараз медсестра принесе пігулку, санітари перевдягнуть тобі памперси ! У тебе буде час зіграти з Наполеоном в шашки, в "чапаєва" ! Потім срати й спати !
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