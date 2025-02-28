Трамп еще не исключает подписания с Зеленским соглашения об ископаемых, - СМИ

Президент США Дональд Трамп не исключает, что еще может подписать соглашение о редкоземельных ископаемых с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сказал чиновник Белого дома в комментарии Reuters.

По словам представителя Белого дома, Трамп почувствовал "неуважение" к себе из-за "риторики и поведения" Зеленского.

Он добавил, что президент США не исключает возможности заключения соглашения с Украиной.

Но перенос даты встречи зависит от украинцев, пока Зеленский еще находится в стране, приводит слова представителя Белого дома Reuters.

Напомним, в Белом доме в пятницу, 28 февраля, состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

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Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали спорить и перешли на повышенные тона во время встречи в Овальном кабинете.

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом после встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

В Вашингтоне не состоялось подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.