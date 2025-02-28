CNN рассказал, что произошло между Трампом и Зеленским после ссоры
Встреча закончилась скандалом
Gripas Yuri/Abaca/Sipa USA
Телеканал CNN узнал подробности того, что произошло за закрытыми дверями после публичной ссоры между президентами Украины и США и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме.
По информации источников CNN, после того, как завершилась публичная часть встречи Трампа и Зеленского, американский президент вместе с советниками ушел в отдельную комнату.
Он провел консультации с Вэнсом, государственным секретарем Марко Рубио, министром финансов Скоттом Бессентом и другими советниками.
Именно тогда Трамп окончательно решил, что Зеленский "не в том месте, чтобы вести переговоры", пишет CNN, и поручил Рубио и и советнику по национальной безопасности Майку Волтцу передать сообщение, что украинский президент должен уехать.
Представитель Белого дома рассказал телеканалу, что украинцы выступили против и хотели продолжить переговоры, но им отказали. Вскоре после этого Зеленский уехал.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом в пятницу после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
В ответ Дональд Трамп заявил, что украинский президент "презрел" Соединенные Штаты, и что Владимир Зеленский "не готов к миру".
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