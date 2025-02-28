Госдеп прекращает поддержку в восстановлении энергосистемы Украины
Также прекращается программа, направленную на реформирование финансового сектора Украины
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Госдеп США прекратил реализацию инициативы проекта Агентства США по международному развитию (USAID) по возобновлению энергосети Украины после военных атак РФ.
Об этом, ссылаясь на слова двух представителей USAID, работающих в миссии агентства в Украине, сообщает NBC News.
"Это значительно подрывает возможности этой администрации вести переговоры о прекращении огня, и это сигнализирует России, что мы не заботимся об Украине или наших прошлых инвестициях", – утверждает один из собеседников NBC News.
"Россия ведет двойную войну в Украине: военную, а также экономическую. Они пытаются уничтожить экономику, но USAID играет центральную роль в помощи ей быть устойчивой, [включая] укрепление энергетической сети… Мы оказали огромную поддержку украинскому правительству во избежание макроэкономического кризиса", – добавляет он.
По словам сотрудников USAID, прекращение финансирования сделает энергетическую сеть Украины уязвимой, поскольку она подвергнется новым нападениям новых российских ракет.
На основе документа, полученного NBC News, Государственный департамент также приказал прекратить программу, направленную на реформирование финансового сектора.
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