Динамо и Полесье теряют очки, Карпаты побеждают в меньшинстве, Раньери ждет Довбика. Главные новости за 28 февраля

Лидер чемпионата Украины провел невыразительный матч и упустил победу над "Ворсклой". На гол Виталия Буяльского в первом тайме команда Юрия Максимова ответила мячом Скляра – 1:1. "Динамо" пятый раз в сезоне теряет очки и рискует подпустить к себе "Александрию" или "Шахтер", которые сыграют между собой уже 1 марта.

"Полесье" и "Оболонь" разошлись сухой ничьей в поединке 19-го тура Украинской Премьер-лиги. Большую часть игры инициативой владели "волки", но дожать соперника подопечным Имада Ашура не удалось. В турнирной таблице "Оболонь" осталась на 12-м месте, "Полесье" – на 5-м.

"Карпаты" в меньшинстве обыграли ЛНЗ. Судьбу матча решил пенальти, назначенный в ворота гостей во втором тайме, его реализовал Бруниньо. Стоит отметить, что львовяне играли вдесятером большую часть поединка. "Карпаты" набирают 27 очков (6-е место), ЛНЗ занимает 9-ю строчку (22 балла).

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"Рух" официально объявил об уходе генерального директора клуба Игоря Дедышина. Напомним, что Дедышин был назначен генеральным директором "Руха" летом 2019 года. До этого он работал в "Карпатах" и "Вересе".

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери рассказал о состоянии украинского форварда команды Артема Довбика, который восстанавливается после повреждения. Судя по словам тренера, Артем не примет участия в матче против "Комо", который состоится 2 марта. Детали – по ссылке выше.