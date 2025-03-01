Динамо и Полесье теряют очки, Карпаты побеждают в меньшинстве, Раньери ждет Довбика. Главные новости за 28 февраля
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Фото: ФК Ворскла
УПЛ. Ворскла – Динамо 1:1. Сенсационная ничья в Киеве
Лидер чемпионата Украины провел невыразительный матч и упустил победу над "Ворсклой". На гол Виталия Буяльского в первом тайме команда Юрия Максимова ответила мячом Скляра – 1:1. "Динамо" пятый раз в сезоне теряет очки и рискует подпустить к себе "Александрию" или "Шахтер", которые сыграют между собой уже 1 марта.
УПЛ. Оболонь – Полесье 0:0. Шищенко не хуже Ашура
"Полесье" и "Оболонь" разошлись сухой ничьей в поединке 19-го тура Украинской Премьер-лиги. Большую часть игры инициативой владели "волки", но дожать соперника подопечным Имада Ашура не удалось. В турнирной таблице "Оболонь" осталась на 12-м месте, "Полесье" – на 5-м.
УПЛ. Карпаты – ЛНЗ 1:0. Львовяне вырывают победу в меньшинстве
"Карпаты" в меньшинстве обыграли ЛНЗ. Судьбу матча решил пенальти, назначенный в ворота гостей во втором тайме, его реализовал Бруниньо. Стоит отметить, что львовяне играли вдесятером большую часть поединка. "Карпаты" набирают 27 очков (6-е место), ЛНЗ занимает 9-ю строчку (22 балла).
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Рух официально объявил об уходе генерального директора
"Рух" официально объявил об уходе генерального директора клуба Игоря Дедышина. Напомним, что Дедышин был назначен генеральным директором "Руха" летом 2019 года. До этого он работал в "Карпатах" и "Вересе".
"У меня 26 игроков в обойме", - тренер Ромы рассказал, когда вернется Довбик
Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери рассказал о состоянии украинского форварда команды Артема Довбика, который восстанавливается после повреждения. Судя по словам тренера, Артем не примет участия в матче против "Комо", который состоится 2 марта. Детали – по ссылке выше.
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