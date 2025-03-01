Воспитанник Динамо – о визите Зеленского к Трампу: Самый сильный Президент всех времен! Президент США предложил предать жителей Запорожья и Херсона

Бывший вратарь киевского "Динамо" Святослав Сирота высказался по поводу визита Президента Украины Владимира Зеленского в США и его острое общение с Дональдом Трампом.

“Президент не предал страну – самый сильный Президент за все абсолютно времена! Украина понад усе! Представляете себя сейчас на месте жителей Запорожья и Херсона?

Президент проявил себя мужественным и сильным! Выдержать такое давление, которое мы видели, не каждый сможет! Откровенно, президент США предложил предать жителей Запорожья и Херсона, сдать без боя эти города в обмен на призрачный мир, который не является миром, а просто подготовкой к захвату других городов – Харькова, Днепра, Одессы”.