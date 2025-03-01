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Воспитанник Динамо – о визите Зеленского к Трампу: Самый сильный Президент всех времен! Президент США предложил предать жителей Запорожья и Херсона

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Экс-голкипер оценил политический скандал

Воспитанник Динамо – о визите Зеленского к Трампу: Самый сильный Президент всех времен! Президент США предложил предать жителей Запорожья и Херсона

Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital

Новина українською

Бывший вратарь киевского "Динамо" Святослав Сирота высказался по поводу визита Президента Украины Владимира Зеленского в США и его острое общение с Дональдом Трампом.

“Президент не предал страну – самый сильный Президент за все абсолютно времена! Украина понад усе! Представляете себя сейчас на месте жителей Запорожья и Херсона?

Президент проявил себя мужественным и сильным! Выдержать такое давление, которое мы видели, не каждый сможет! Откровенно, президент США предложил предать жителей Запорожья и Херсона, сдать без боя эти города в обмен на призрачный мир, который не является миром, а просто подготовкой к захвату других городов – Харькова, Днепра, Одессы”.

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“Президент Украины сделал все правильно, он сделал, как должен был сделать. Уважение и поддержка, господин Президент! Жду вторжения Китая в Тайвань, а Северной Кореи в Южную. США уже не предохранитель агрессии”, – написал Сирота на своей странице в Facebook.

Сирота в период игровой карьеры также выступал в "Вересе" и "Днепре".

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Святослав Сирота Дональд Трамп Владимир Зеленский
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Источник:
Святослав Сирота
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
01.03.2025 в 06:41
Сильним виявився електорат у 2019(((
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Комментарии 1
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.03.2025 в 06:41
Сильним виявився електорат у 2019(((
Ответить
0
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