Воспитанник Динамо – о визите Зеленского к Трампу: Самый сильный Президент всех времен! Президент США предложил предать жителей Запорожья и Херсона
Экс-голкипер оценил политический скандал
Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital
Бывший вратарь киевского "Динамо" Святослав Сирота высказался по поводу визита Президента Украины Владимира Зеленского в США и его острое общение с Дональдом Трампом.
“Президент не предал страну – самый сильный Президент за все абсолютно времена! Украина понад усе! Представляете себя сейчас на месте жителей Запорожья и Херсона?
Президент проявил себя мужественным и сильным! Выдержать такое давление, которое мы видели, не каждый сможет! Откровенно, президент США предложил предать жителей Запорожья и Херсона, сдать без боя эти города в обмен на призрачный мир, который не является миром, а просто подготовкой к захвату других городов – Харькова, Днепра, Одессы”.
“Президент Украины сделал все правильно, он сделал, как должен был сделать. Уважение и поддержка, господин Президент! Жду вторжения Китая в Тайвань, а Северной Кореи в Южную. США уже не предохранитель агрессии”, – написал Сирота на своей странице в Facebook.
Сирота в период игровой карьеры также выступал в "Вересе" и "Днепре".
Популярное сейчас
- CNN рассказал, что произошло между Трампом и Зеленским после ссоры
- Динамо дарит шанс конкурентам, Полесье буксует. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Ждем очередной скандал. Пасхал дал спорный пенальти в матче Карпаты - ЛНЗ. ВИДЕО
- "Главное, что мы не являемся должниками". Зеленский рассказал детали соглашения с США по полезным ископаемым
- Зеленский досрочно покидает Белый дом, совместная пресс-конференция с Трампом отменена
- Трамп заявил, что Зеленский пренебрег США и не готов к миру
Комментарии 1