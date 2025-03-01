Силы обороны ликвидировали и ранили еще более тысячи оккупантов. Генштаб подытожил потери армии РФ

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны ликвидировали 1050 оккупантов. Кроме этого были уничтожены 324 единицы техники захватчиков.

В целом потери армии РФ с 24 февраля 2022 г. выглядят следующим образом: