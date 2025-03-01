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Силы обороны ликвидировали и ранили еще более тысячи оккупантов. Генштаб подытожил потери армии РФ

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Много уничтоженной техники

Силы обороны ликвидировали и ранили еще более тысячи оккупантов. Генштаб подытожил потери армии РФ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны ликвидировали 1050 оккупантов. Кроме этого были уничтожены 324 единицы техники захватчиков.

В целом потери армии РФ с 24 февраля 2022 г. выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 875 610 (+1050) человек,
  • танков ‒ 10233 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 21249 (+15) ед,
  • артиллерийских систем – 23908 (+61) ед,
  • РСЗО – 1304 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 1088 (+1) ед,
  • самолетов – 370 (+0) ед,
  • вертолетов – 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 27402 (+128),
  • крылатых ракет ‒ 3085 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 39101 (+107) ед,
  • специальной техники – 3763 (+0).

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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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