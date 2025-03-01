Силы обороны ликвидировали и ранили еще более тысячи оккупантов. Генштаб подытожил потери армии РФ
Много уничтоженной техники
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы обороны ликвидировали 1050 оккупантов. Кроме этого были уничтожены 324 единицы техники захватчиков.
В целом потери армии РФ с 24 февраля 2022 г. выглядят следующим образом:
- личного состава – около 875 610 (+1050) человек,
- танков ‒ 10233 (+11) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21249 (+15) ед,
- артиллерийских систем – 23908 (+61) ед,
- РСЗО – 1304 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 1088 (+1) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 27402 (+128),
- крылатых ракет ‒ 3085 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 39101 (+107) ед,
- специальной техники – 3763 (+0).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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