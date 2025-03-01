Силы ПВО сбили ночью 103 БпЛА. Сколько в общей сложности было запущено дронов россиянами?
Вновь массовая атака беспилотниками
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В ночь с 28 февраля на 1 марта россияне в очередной раз атаковали Украину с воздуха. Для этого они использовали 154 ударных БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы разных типов.
Запуск проходил с пяти направлений, расположенным в РФ: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.
“Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 103 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской, Одесской и Николаевской областях.
51 вражеский беспилотник-имитатор – локационно потерянный (без негативных последствий).
В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Одесщина, Сумщина, Черниговщина, Черкасщина и Киевщина”, – говорится в отчете ВС ВСУ.
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