Силы ПВО сбили ночью 103 БпЛА. Сколько в общей сложности было запущено дронов россиянами?

В ночь с 28 февраля на 1 марта россияне в очередной раз атаковали Украину с воздуха. Для этого они использовали 154 ударных БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы разных типов.

Запуск проходил с пяти направлений, расположенным в РФ: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

“Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 103 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской, Одесской и Николаевской областях.

51 вражеский беспилотник-имитатор – локационно потерянный (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Одесщина, Сумщина, Черниговщина, Черкасщина и Киевщина”, – говорится в отчете ВС ВСУ.