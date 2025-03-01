  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Силы ПВО сбили ночью 103 БпЛА. Сколько в общей сложности было запущено дронов россиянами?
В тренде

Силы ПВО сбили ночью 103 БпЛА. Сколько в общей сложности было запущено дронов россиянами?

Общие новости

Вновь массовая атака беспилотниками

Силы ПВО сбили ночью 103 БпЛА. Сколько в общей сложности было запущено дронов россиянами?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В ночь с 28 февраля на 1 марта россияне в очередной раз атаковали Украину с воздуха. Для этого они использовали 154 ударных БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы разных типов.

Запуск проходил с пяти направлений, расположенным в РФ: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

“Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 103 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской, Одесской и Николаевской областях.

51 вражеский беспилотник-имитатор – локационно потерянный (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Одесщина, Сумщина, Черниговщина, Черкасщина и Киевщина”, – говорится в отчете ВС ВСУ.

По теме
yellow-arrow
Забарный: Какой же Трамп все-таки п#####с
yellow-arrow
Силы обороны ликвидировали и ранили еще более тысячи оккупантов. Генштаб подытожил потери армии РФ
yellow-arrow
Динамо и Полесье теряют очки, Карпаты побеждают в меньшинстве, Раньери ждет Довбика. Главные новости за 28 февраля
Shahed-136 ПВО война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости