Забарный: Какой же Трамп все-таки п#####с
Илья выразил свое мнение
Getty Images / Global Images Ukraine
Центральный защитник "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный прокомментировал произошедшие вчера в Овальном кабинете в Белом Доме во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.
Защитник выставил в соцсети TikTok традиционное для себя видео, как он принимает холодную ванную возле своего дома. Однако в этот раз он добавил горячий комментарий.
"Кстати говоря, какой же все-таки Трамп п#####с", - написал Забарный.
Отметим, что Илья опубликовал видео около 12 ночи по киевскому времени.
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Источник:Забарний в TikTok
Опубликовал: Максим Кучер
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