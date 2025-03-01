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Забарный: Какой же Трамп все-таки п#####с

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Илья выразил свое мнение

Забарный: Какой же Трамп все-таки п#####с

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный прокомментировал произошедшие вчера в Овальном кабинете в Белом Доме во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Защитник выставил в соцсети TikTok традиционное для себя видео, как он принимает холодную ванную возле своего дома. Однако в этот раз он добавил горячий комментарий.

"Кстати говоря, какой же все-таки Трамп п#####с", - написал Забарный.

Отметим, что Илья опубликовал видео около 12 ночи по киевскому времени.

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Источник:
Забарний в TikTok
Опубликовал: Максим Кучер
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