Забарный: Какой же Трамп все-таки п#####с

Центральный защитник "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный прокомментировал произошедшие вчера в Овальном кабинете в Белом Доме во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Защитник выставил в соцсети TikTok традиционное для себя видео, как он принимает холодную ванную возле своего дома. Однако в этот раз он добавил горячий комментарий.

"Кстати говоря, какой же все-таки Трамп п#####с", - написал Забарный.

Отметим, что Илья опубликовал видео около 12 ночи по киевскому времени.