Стало известно, кто из предателей Украины был причастен к тренерству Сабо в национальной сборной
Выбора не было
ТК Футбол 1/2/3
Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо рассказал о том, от кого поступило предложение принять главную команду страны.
На тот момент я был главным тренером "Динамо". Киевским клубом тогда, как и сейчас, в конце концов, руководили братья Суркисы. И вот этот их друг, который сейчас где-то там в России скрывается, предатель, кум Путина... Напомни.
Виктор Медведчук.
Да, он. Ну и Банников тогда был президентом ФФУ, вместе с ними там разные дела крутил. Вызвали они меня на разговор и говорят: "Йожеф, ты должен возглавить сборную, и все, а мы всем, чем надо, тебе поможем, не переживай." Поэтому у меня было, скорее, не предложение, а прямой приказ. Об отказе и речи не могло быть. Так тогда дела делались.
Напомним, что Сабо стал тренером сборной Украины 1 октября 1994 года.
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