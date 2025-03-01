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Стало известно, кто из предателей Украины был причастен к тренерству Сабо в национальной сборной

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Стало известно, кто из предателей Украины был причастен к тренерству Сабо в национальной сборной

ТК Футбол 1/2/3

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Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо рассказал о том, от кого поступило предложение принять главную команду страны.

На тот момент я был главным тренером "Динамо". Киевским клубом тогда, как и сейчас, в конце концов, руководили братья Суркисы. И вот этот их друг, который сейчас где-то там в России скрывается, предатель, кум Путина... Напомни.

Виктор Медведчук.

Да, он. Ну и Банников тогда был президентом ФФУ, вместе с ними там разные дела крутил. Вызвали они меня на разговор и говорят: "Йожеф, ты должен возглавить сборную, и все, а мы всем, чем надо, тебе поможем, не переживай." Поэтому у меня было, скорее, не предложение, а прямой приказ. Об отказе и речи не могло быть. Так тогда дела делались.

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Напомним, что Сабо стал тренером сборной Украины 1 октября 1994 года.

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Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
01.03.2025 в 11:29
Тупіше цієї статті -- не знайдете !!!! Давайте згадаєм януковича і шахтьор....
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
01.03.2025 в 11:29
Тупіше цієї статті -- не знайдете !!!! Давайте згадаєм януковича і шахтьор....
Ответить
1
0

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