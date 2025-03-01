Администрация президента США может остановить всю военную поддержку Украины – NYT
Даже включая то, о чем было договорено во времена Байдена
Getty Images / Global Images Ukraine
Администрация президента США Дональда Трампа может приостановить военную помощь Украине.
Как сообщает издание The New York Times, в том числе это касается передачи вооружения, тренировки войск и передачи разведывательной информации.
Об этом заявил представитель администрации президента США после встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он добавил, что вся американская помощь Украине – включая последние поставки боеприпасов и оборудования, санкционированные и оплаченные во времена администрации Байдена – может быть отменена в ближайшее время.
В то же время пресс-секретарь администрации Трампа Кэролайн Ливитт заявила, что США больше не будут оказывать военную помощь Украине, поскольку их приоритетом являются мирные переговоры.
"Мы больше не собираемся просто выписывать незаполненные чеки на войну в очень отдаленной стране без настоящего, продолжительного мира", - сказала Ливитт.
Издание добавляет, что отмена поддержки может стать рычагом давления на Украину. США хочет добиться подписания соглашения и о полезных ископаемых, и о мире. Это решение было принято после встречи в Овальном кабинете.
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