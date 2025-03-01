Пострадавшая от российского обстрела Краматорска девочка пробежала дистанцию на марафоне в Токио
Она молодец!
Фото - Шахтар
Пострадавшая от российского обстрела Краматорская девочка пробежала дистанцию на марафоне в Токио.
"Шахтер" сообщил, что Яна Степаненко приняла участие в благотворительном забеге в столице Японии Токио. На марафоне девочка в форме "Шахтера" пробежала 5 км.
У нее есть благотворительная цель - сбор средств на два спортивных протеза для защитника Украины Александра Жавненко совместно с UNBROKEN Foundation.
"Шахтер" показал фото с марафона.
Ранее главный тренер "горняков" Марино Пушич перед матчем с "Левым берегом" подарил специальную футболку Яне Степаненко.
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Напомним, что девочка пострадала во время российского ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области в апреле 2022 года.
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