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Пострадавшая от российского обстрела Краматорска девочка пробежала дистанцию на марафоне в Токио

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Пострадавшая от российского обстрела Краматорска девочка пробежала дистанцию на марафоне в Токио

Фото - Шахтар

Новина українською

Пострадавшая от российского обстрела Краматорская девочка пробежала дистанцию на марафоне в Токио.

"Шахтер" сообщил, что Яна Степаненко приняла участие в благотворительном забеге в столице Японии Токио. На марафоне девочка в форме "Шахтера" пробежала 5 км.

У нее есть благотворительная цель - сбор средств на два спортивных протеза для защитника Украины Александра Жавненко совместно с UNBROKEN Foundation.

"Шахтер" показал фото с марафона.

Ранее главный тренер "горняков" Марино Пушич перед матчем с "Левым берегом" подарил специальную футболку Яне Степаненко.

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Напомним, что девочка пострадала во время российского ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области в апреле 2022 года.

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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
01.03.2025 в 12:16
...а барсел0х топить за ху.й.ла....
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
01.03.2025 в 12:16
...а барсел0х топить за ху.й.ла....
Ответить
1
0

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