Рудольф Балажинець: Мы устали от того, что нас обманывают в каждом соглашении

Во Второй лиге Украины есть футбольный клуб "Ужгород", инвесторами украинской команды является американская благотворительная организация "Семья Христа Интернешнл". На фоне новостей о том, что Зеленский и Трамп должны были подписать договор о добыче полезных ископаемых (этого не произошло), президент "Ужгорода" Рудольф Балажинець прокомментировал ситуацию вокруг:

"Моя дорогая американская семья, многие из вас спрашивают, что я думаю о сделке и ситуации в Белом доме.

Как человек, уже 13 лет связанный с американской культурой и невероятным американским народом, я могу сказать это четко: вы мои братья и сестры. Я никогда не судил своих братьев и сестер из-за призму решений, принятых американскими политиками – они не вы!

Я всем сердцем чувствовал, что соглашение не будет подписано, если в нем не будет гарантий. Знаете почему? Все очень просто, к сожалению. Американские политики уже много раз подводили нас к подобным соглашениям, договорам или другим соглашениям. Представьте, как бы вы себя чувствовали, если бы постоянно заключали важные сделки, а вас каждый раз обманывали. И из-за этого предательства погибали бы ваши дети, близкие друзья, люди, с которыми вы выросли...

Напомню: в 1994 году у Украины было наибольшее количество ядерных боеголовок и ракет в мире. И что случилось? Нам дали гарантии, да?! А когда Россия напала, эти гарантии сработали? Конечно, нет. Поэтому, пожалуйста, попробуйте нас понять, украинцев. Мы любим американскую нацию, но вы тоже должны понять нашего президента и нас.

Мы устали от того, что нас обманывают в каждой сделке! В целом, Украина подписала десятки соглашений о прекращении огня, но Россия систематически их нарушает.

P.S. Относительно ситуации в Белом доме. Со всем уважением ко всем, кто там был, меня беспокоит одно: почему помощник Трампа говорил больше, чем сам Трамп? Он испугался нашего президента? Это непонятно и удивительно...

И еще одна. Мне странно, когда люди говорят: "Трамп правильно сделал, что поставил Америку во главу угла!". Это заставляет меня задуматься: значит ли это, что Украина настолько мощна, что может каким-то образом "сделать Америку снова большой"? Или как это работает?", — написал пост Балажинець.