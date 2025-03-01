"Мы поддерживаем вас": Шевченко обратился к Зеленскому

Президент УАФ Андрей Шевченко в своем Instagram поддержал президента Украины Владимира Зеленского после вчерашнего инцидента в Белом Доме.

“Сейчас, как никогда, наша сила – в единстве. Мы поддерживаем вас, господин президент!” – написал Шевченко.

На вчерашней встрече между Зеленским, президентом США Трампом и его вице-президентом произошел конфликт. В результате сорвалось подписание соглашения о редкоземельных ископаемых.