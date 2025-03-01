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"Мы поддерживаем вас": Шевченко обратился к Зеленскому

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Призвал к единству

"Мы поддерживаем вас": Шевченко обратился к Зеленскому

Фото: president.gov.ua

UA-Футбол
Новина українською

Президент УАФ Андрей Шевченко в своем Instagram поддержал президента Украины Владимира Зеленского после вчерашнего инцидента в Белом Доме.

“Сейчас, как никогда, наша сила – в единстве. Мы поддерживаем вас, господин президент!” – написал Шевченко.

"Мы поддерживаем вас": Шевченко обратился к Зеленскому - изображение 1

На вчерашней встрече между Зеленским, президентом США Трампом и его вице-президентом произошел конфликт. В результате сорвалось подписание соглашения о редкоземельных ископаемых.

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Андрей Шевченко Дональд Трамп Владимир Зеленский
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Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
01.03.2025 в 14:54
Gudvin85 - це полісмен з Маріуполя, який зрадив присягу та Україну! Ця наволоч вербувала недоумків-українців, завдяки чому й вдалося виявити цю наволоч.
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Комментарии 4
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Просто Квашин (Харків)
01.03.2025 в 14:54
Gudvin85 - це полісмен з Маріуполя, який зрадив присягу та Україну! Ця наволоч вербувала недоумків-українців, завдяки чому й вдалося виявити цю наволоч.
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0
3
Gudvin85 (Киев)
01.03.2025 в 14:47
Да-да, мы все верим, что проснувшись утром, по собственной воле, а не по предварительному сговору или по чьей-то указке все спортсмены коллективным разумом решили поддержать наше Всё. Огласите весь список, пожалуйста. И прошу помедленнее, я же записывпю
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Просто Квашин (Харків)
01.03.2025 в 14:53
Згинь свинособака...
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ANESTEZIO (Вінниця )
01.03.2025 в 15:09
Знову ху@він прискакав, фублі не смердять
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