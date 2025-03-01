"Мы поддерживаем вас": Шевченко обратился к Зеленскому
Призвал к единству
Фото: president.gov.ua
Президент УАФ Андрей Шевченко в своем Instagram поддержал президента Украины Владимира Зеленского после вчерашнего инцидента в Белом Доме.
“Сейчас, как никогда, наша сила – в единстве. Мы поддерживаем вас, господин президент!” – написал Шевченко.
На вчерашней встрече между Зеленским, президентом США Трампом и его вице-президентом произошел конфликт. В результате сорвалось подписание соглашения о редкоземельных ископаемых.
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Просто Квашин (Харків)
01.03.2025 в 14:54
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