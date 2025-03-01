Де Дзерби: Трамп заявил, что Россия не вторгалась в Украину. Я был в Украине, я знаю, что произошло

Главный тренер “Марселя” Роберто Де Дзерби прокомментировал работу арбитров в матче против Осера в рамках 23 тура чемпионата Франции.

“Извините, что не могу выразиться на французском, ведь хочу, чтобы перевод был как можно точнее, чтобы вы полностью поняли мой взгляд на эти споры. И это последний раз, когда я буду говорить о судьях, пока я являюсь тренером "Марселя".

Это действительно последний раз. Я узнал, что судье угрожали, что ему прокололи шины. Если это правда, а он сам об этом заявил, то этому следует верить. Я выражаю ему и его семье свою полную солидарность. Футбол должен оставаться на поле и не выходить за его пределы.

Я могу на 100% подтвердить все, что сказал после матча. Я заявил, что верю в добросовестность арбитров. На мой взгляд, судейство было беспристрастным. Были очевидны ошибки. Мы проиграли не только поэтому, мы сыграли плохо, но его роль все равно была решающей.

На мой взгляд, это серьезные ошибки. Кто может думать, что я ошибаюсь, но это их проблема. Недавно я прочитал, что даже Трамп заявил, что Россия не вторгалась в Украину. Я был в Украине, я знаю, что произошло. Каждый может думать, что угодно, но у меня есть свой взгляд на эти события”, – сказал Де Дзерби.