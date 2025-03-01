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Де Дзерби: Трамп заявил, что Россия не вторгалась в Украину. Я был в Украине, я знаю, что произошло

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Сказал он это в контексте судей

Де Дзерби: Трамп заявил, что Россия не вторгалась в Украину. Я был в Украине, я знаю, что произошло

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер “Марселя” Роберто Де Дзерби прокомментировал работу арбитров в матче против Осера в рамках 23 тура чемпионата Франции.

“Извините, что не могу выразиться на французском, ведь хочу, чтобы перевод был как можно точнее, чтобы вы полностью поняли мой взгляд на эти споры. И это последний раз, когда я буду говорить о судьях, пока я являюсь тренером "Марселя".

Это действительно последний раз. Я узнал, что судье угрожали, что ему прокололи шины. Если это правда, а он сам об этом заявил, то этому следует верить. Я выражаю ему и его семье свою полную солидарность. Футбол должен оставаться на поле и не выходить за его пределы.

Я могу на 100% подтвердить все, что сказал после матча. Я заявил, что верю в добросовестность арбитров. На мой взгляд, судейство было беспристрастным. Были очевидны ошибки. Мы проиграли не только поэтому, мы сыграли плохо, но его роль все равно была решающей.

На мой взгляд, это серьезные ошибки. Кто может думать, что я ошибаюсь, но это их проблема. Недавно я прочитал, что даже Трамп заявил, что Россия не вторгалась в Украину. Я был в Украине, я знаю, что произошло. Каждый может думать, что угодно, но у меня есть свой взгляд на эти события”, – сказал Де Дзерби.

В том матче против "Осера" "Марсель" доигрывал последние 30 минут в меньшинстве, а также пропустил с пенальти. Итоговый счет встречи – 0:3.

Для провансальцев это поражение стало первым в Лиге 1 с 8 ноября. Тогда команда Де Дзерби также проиграла "Осеру" (1:3).

Сейчас "Марсель" находится на втором месте Лиги 1 с трехочковым отрывом от третьей позиции. Лидер ПСЖ опережает провансальцев на 13 пунктов.

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Источник:
getfootballnewsfrance
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
01.03.2025 в 16:10
Рыжий жулик Трамп ляпает языком как путя. Два сапога пара.
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Комментарии 3
oda1979 (Запорожье)
01.03.2025 в 16:10
Рыжий жулик Трамп ляпает языком как путя. Два сапога пара.
Ответить
1
0
fanatSD (донецк)
01.03.2025 в 16:18
ты и .....жажа не одно и тоже .....
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oda1979 (Запорожье)
01.03.2025 в 16:26
Сыр под@плупный, ты что такое?
 
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