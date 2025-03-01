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Полузащитник Кривбасса: Мы - профессионалы, поэтому с достоинством должны проходить через неудачные матчи

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Полузащитник Кривбасса: Мы - профессионалы, поэтому с достоинством должны проходить через неудачные матчи

фото - ФК Кривбас

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Полузащитник "Кривбасса" Дмитрий Хомченовский поделился ожиданиями от матча 19-го тура УПЛ против "Ингульца". Напомним, игра должна была начаться в 13:00, однако из-за воздушной тревоги в Кривом Роге до сих пор стартового свистка не было.

- Дмитрий, какое настроение перед противостоянием?

- Настроение рабочее. Готовимся в обычном режиме, как и к любому другому сопернику в чемпионате. Проанализировали и разобрали предыдущую игру, сделали определенные выводы. Мы - профессионалы, поэтому с достоинством должны проходить через неудачные матчи, держать давление и правильно реагировать на игры. Двигаемся дальше.

- В первом круге "Кривбасс" потерял два очка. Будет двойная мотивация?

- Не думаем об этом ни в коем случае. Тем более, сейчас уже второй круг, другой настрой. Думаем о конкретном предстоящем матче. Ждем встречи с нашими болельщиками

- В предыдущем туре "Ингулец" уступил в Житомире. Ожидаемый результат?

- У "Ингульца" неплохая сбалансированная команда, которая мотивирована выйти из того положения, в котором находится. В Житомире они достойно выглядели, и имели моменты, чтобы сравнять счет.

- Очень часто футболисты команд-соперниц знают друг друга. А с кем ты знаком лично из "Ингульца"?

- Близких друзей нет, но знаком с Ситало, Жилкиным, Мысыком, Козаком. Лидер? Наверное, Пятов. В целом все ребята дополняют друг друга.

- Относительно нашего новичка Мендозы. Как его приняли в команде?

- Глейкер - хороший парень, профи. Процесс его адаптации в команде проходит легко. Он очень быстрый и мобильный игрок, который имеет мощный удар. Мы понимаем, что ему нужно немного времени и он себя проявит.

- Рафа Бандейра пропускает игру из-за дисквалификации...

- Да, это очень обидно. Для нас каждый игрок важен. Это действительно потеря для команды. Но есть другие ребята, которые всегда готовы выйти и достойно заменить Рафу.

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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Виктор Иванчук
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