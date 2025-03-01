Сабо: Бышовец – однозначный предатель, Тимощук – еще хуже

Бывший украинский тренер Йожеф Сабо рассказал, считает экс-тренера Анатолия Бышовца предателем.

“Однозначный предатель. Он киевлянин, украинец, динамовец, ему здесь все дали, он здесь, в Украине, имя себе заработал. И потом закрылся, остался там в Москве. Я считаю таких людей вообще... Лучше промолчу. Если бы один Бышовец таким был, да нет.

Вот это падло из Донецка, Тимощук, еще хуже. Сидел бы себе уже тихо, да нет, он начинает еще оправдываться, судиться с УАФ, рассказывать, что он такой большой футболист, о#########й. Когда поехал в Баварию, сидел там на скамейке, не играл.

Продал свою страну, своих родителей, которым не сможешь приехать на кладбище и возложить цветок, как их не станет”, – сказал Сабо.