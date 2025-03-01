  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Сабо: Бышовец – однозначный предатель, Тимощук – еще хуже
В тренде

Сабо: Бышовец – однозначный предатель, Тимощук – еще хуже

Общие новости

Прошелся по двоих

Сабо: Бышовец – однозначный предатель, Тимощук – еще хуже

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Бывший украинский тренер Йожеф Сабо рассказал, считает экс-тренера Анатолия Бышовца предателем.

“Однозначный предатель. Он киевлянин, украинец, динамовец, ему здесь все дали, он здесь, в Украине, имя себе заработал. И потом закрылся, остался там в Москве. Я считаю таких людей вообще... Лучше промолчу. Если бы один Бышовец таким был, да нет.

Вот это падло из Донецка, Тимощук, еще хуже. Сидел бы себе уже тихо, да нет, он начинает еще оправдываться, судиться с УАФ, рассказывать, что он такой большой футболист, о#########й. Когда поехал в Баварию, сидел там на скамейке, не играл.

Продал свою страну, своих родителей, которым не сможешь приехать на кладбище и возложить цветок, как их не станет”, – сказал Сабо.

По теме
yellow-arrow
Шахтер - Александрия. Обнародованы стартовые составы на центральный матч тура УПЛ
yellow-arrow
Матч Ингулец - Кривбасс сегодня не состоится. Известно, когда сыграют команды
yellow-arrow
Не выдержал. Сабо рассказал, почему в свое время ушел из сборной Украины
Анатолий Тимощук Йожеф Сабо Анатолий Бышовец
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УФ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ANESTEZIO (Вінниця )
01.03.2025 в 16:23
Йожефович вирішив гріхи свої на старість років сповідати, але тут він правий на всі 100%. Ще цікаво, а що Йожефович на рахунок обрана може сказати
Ответить
1
2
Вернуться к новостям
Комментарии 3
ANESTEZIO (Вінниця )
01.03.2025 в 16:23
Йожефович вирішив гріхи свої на старість років сповідати, але тут він правий на всі 100%. Ще цікаво, а що Йожефович на рахунок обрана може сказати
Ответить
1
2
Kondor (Веселе)
01.03.2025 в 16:45
А не цікаво,що він міг би сказати на адресу Тараса Михалика ?
Ответить
0
1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
01.03.2025 в 16:14
А кремлёвский ублюдок суркис никуда не уезжал и тем не менее он такая же гнида как тимощук если не хуже.. Ты это забыл сказать Сабо..
Ответить
0
3

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости