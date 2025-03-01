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Не выдержал. Сабо рассказал, почему в свое время ушел из сборной Украины

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Это была квалификация на Евро-96

Не выдержал. Сабо рассказал, почему в свое время ушел из сборной Украины

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо рассказал, почему в свое время покинул пост главного тренера команды.

- В квалификации на Евро-96 Вы возглавляли Украину только в течение двух матчей - ничья со Словенией и разгром Эстонии. А потом вы почему-то оставили свою должность. В чем дело?

- Замечу, что я сам ушел, меня никто не увольнял. В то время я многого не понимал, признаюсь откровенно... Просто моя нервная система не выдерживала. Вот в чем дело. С "Динамо" впоследствии было то же самое. По собственной воле уходил, а не меня просили уйти. Я очень нервным вообще был в свое время.

Имела ли шансы тогда Украина пробиться на Евро? Очень трудно говорить об этом сейчас. Команда была неплохой, но и соперники очень сильными. Хорватия, Италия.

- А еще Словения, Эстония и Литва. Есть такие слухи, что на матч против Эстонии, который Украина проиграла со счетом 0:2, киевское "Динамо" не отпустило в сборную никого из своих игроков, кроме Сергея Ковальца. Кстати, тренировали этот клуб тогда вы.

- Лично я никаких таких решений не принимал, что, мол, игроки "Динамо" не поедут в лагерь сборной. Это точно могу сказать.

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Источник:
ukrfootball.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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