Выбор удивит. Рябоконь нашел новое место работы
В УПЛ в ближайшее время не увидим
фото - Олександр Приходько
Украинский тренер Александр Рябоконь вошел в тренерский штаб любительской команды "Лисное". Специалист будет работать тренером-консультантом.
Напомним, ранее появлялась информация о возможном присоединении к команде полузащитника Дениса Гармаша.
Последним местом работы Рябоконя был "Диназ" из Первой лиги. Ранее также тренировал "Борисфен", "Оболонь", "Динамо" Минск, "Днепр" Черкассы, "Десну", "Львов" и "Севастополь".
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Источник:Лісне
Опубликовал: Виктор Иванчук
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