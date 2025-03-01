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Выбор удивит. Рябоконь нашел новое место работы

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Выбор удивит. Рябоконь нашел новое место работы

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Украинский тренер Александр Рябоконь вошел в тренерский штаб любительской команды "Лисное". Специалист будет работать тренером-консультантом.

Напомним, ранее появлялась информация о возможном присоединении к команде полузащитника Дениса Гармаша.

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Последним местом работы Рябоконя был "Диназ" из Первой лиги. Ранее также тренировал "Борисфен", "Оболонь", "Динамо" Минск, "Днепр" Черкассы, "Десну", "Львов" и "Севастополь".

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Александр Рябоконь
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Источник:
Лісне
Опубликовал: Виктор Иванчук
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