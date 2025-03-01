Каладзе: Вчера Трамп в очередной раз четко подчеркнул, кто хочет войны, а кто - мира

Бывший игрок "Динамо", а сейчас пророссийский мэр Тбилиси Каха Каладзе отреагировал на встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне.

"Вчера Трамп в очередной раз четко подчеркнул, кто хочет войны, а кто - мира. То, что мы видели вчера, здесь и так все понятно. Поэтому я не буду давать разъяснений.

Интереснее заявления, сделанные после этой полемики. Внутри страны мы увидели заявления людей без родины, что в очередной раз доказывает, кто реально хотел войны как внутри страны, так и за ее пределами. Мы открыто говорили обо всем. В частности о том, что существует глобальная партия войны, которая хочет вести войны в разных странах мира.

От этого они, разумеется, получают выгоду, финансовое благосостояние, однако разрушаются страны, города, села, гибнет мирное население. Примером этого является тяжелое положение в Украине. В этой стране мы получили полную катастрофу.

Соответственно, завершить все это принципиально важно. Мы открыто говорили, что есть конкретные силы, которые стоят за всем этим. Они проводят свои конкретные интересы в других странах, и того же хотели в Грузии", - сказал Каладзе.