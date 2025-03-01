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Каладзе: Вчера Трамп в очередной раз четко подчеркнул, кто хочет войны, а кто - мира

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Без комментариев

Каладзе: Вчера Трамп в очередной раз четко подчеркнул, кто хочет войны, а кто - мира

фото из свободных источников

Новина українською

Бывший игрок "Динамо", а сейчас пророссийский мэр Тбилиси Каха Каладзе отреагировал на встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне.

"Вчера Трамп в очередной раз четко подчеркнул, кто хочет войны, а кто - мира. То, что мы видели вчера, здесь и так все понятно. Поэтому я не буду давать разъяснений.

Интереснее заявления, сделанные после этой полемики. Внутри страны мы увидели заявления людей без родины, что в очередной раз доказывает, кто реально хотел войны как внутри страны, так и за ее пределами. Мы открыто говорили обо всем. В частности о том, что существует глобальная партия войны, которая хочет вести войны в разных странах мира.

От этого они, разумеется, получают выгоду, финансовое благосостояние, однако разрушаются страны, города, села, гибнет мирное население. Примером этого является тяжелое положение в Украине. В этой стране мы получили полную катастрофу.

Соответственно, завершить все это принципиально важно. Мы открыто говорили, что есть конкретные силы, которые стоят за всем этим. Они проводят свои конкретные интересы в других странах, и того же хотели в Грузии", - сказал Каладзе.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 10 лет в отношении 19-ти представителей грузинской власти, в том числе и на Каладзе.

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Источник:
www.interpressnews.ge
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
01.03.2025 в 21:40
Шлюха путлеровская пасть открыла
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1
0
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Комментарии 7
Matachorros (Chicago)
01.03.2025 в 21:40
Шлюха путлеровская пасть открыла
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1
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
01.03.2025 в 21:18
"каладзе" перекладається з грузинської як "майстер ануслізінга". Пропоную влаштувати набіг на вікіпедію та виправити там цю інформацію.
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8
0
Море23 (Одесса)
01.03.2025 в 21:10
Каладзе прав
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0
13
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
01.03.2025 в 21:13
Підмийся, спермоглот
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11
0
fanatSD (донецк)
01.03.2025 в 21:16
глотни дерьма падаль
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11
0
fanatSD (донецк)
01.03.2025 в 21:09
продался гнида.стал вонючей лапотной подстикой
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11
1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
01.03.2025 в 21:05
Губастый кремлёвский п и дарас!
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5
0

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