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Украина и Великобритания подписали соглашение о займе немалой суммы

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Украина и Великобритания подписали соглашение о займе немалой суммы

Getty Images / Global Images Ukraine

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Украина и Великобритания подписали Соглашение о чрезвычайном займе украинцам для обороны в 2,26 миллиарда фунтов стерлингов (3,2 млрд долларов). Кредит будет отдаваться замороженными активами РФ.

Онлайн соглашение подписали канцлер казначейства Великобритании Рэйчел Ривз и министр финансов Украины Сергей Марченко. Также на мероприятии присутствовали премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский.

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Деньги являются частью программы Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) стран "Группы семи" на 50 млрд долларов США. Финансирование Украине предоставляется сроком на 30 лет.

Напомним, 1-го марта Владимир Зеленский прибыл в Великобританию, на Даунинг-стрит. Там он встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Также запланирована встреча с королем Чарльзом III.

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Источник:
mof.gov.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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