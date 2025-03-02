Возвращение Шахтера в чемпионскую гонку, голы Цыганкова и Таловерова, фиаско Черноморца и Реала. Главные новости за 1 марта

Центральным поединком в субботний игровой день, да и в целом 19-го тура родной УПЛ, стало противостояние двух лидеров украинского первенства. Речь идет о поединке "Шахтера" Марино Пушича и "Александрии" под руководством Руслана Ротаня. "Горожане" сумели навязать борьбу на равных действующему чемпиону и долго держались, однако в итоге посыпались в концовке. Положительный результат матча для "горняков" обеспечил дубль Георгия Судакова, который вернулся после травмы, и точный удар бразильца Эгиналду после ассиста Матвиенко. Таким образом, благодаря этой победе, команда боснийского специалиста сократила отставание от первого в турнирной таблице киевского "Динамо" до 8 зачетных баллов. При этом в активе дончан есть еще матч в запасе.

Ну и кто здесь теперь аутсайдер?! Продолжаем наш традиционный дайджест новостями с украинских полей. В частности, в другом матче 19-го тура национального первенства "Левый Берег" на выезде минимально обыграл одесский "Черноморец". Победу команда Виталия Первака принес точный удар Шастала на 22-й минуте этой встречи. Таким образом, "аисты" выбрались из зоны переходных матчей, а "моряки" упали в зону вылета.

К сожалению, для украинских болельщиков, еще один субботний поединок 19-го тура УПЛ не был сыгран из-за воздушной тревоги в регионе. В частности, матч между "Ингульцом" и криворожским "Кривбассом" был перенесен из-за тревоги, которая длилась с 10 утра. Представители обоих клубов, делегат УАФ и руководство УПЛ договорились о переносе матча на 2-е марта. Начало запланировано на 13:00.

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В свою очередь на Апеннинском полуострове состоялся центральный поединок 27-го тура Серии А. Речь идет о противостоянии "Наполи" Антонио Конте и "Интера" Симоне Индзаги. "Нерадзурри" первыми открыли счет, однако под занавес основного времени неаполитанцы установили паритет на табло. Сейчас "Интер" лидирует в таблице итальянского первенства, а "Наполи" отстает от него лишь на одно очко и идет вторым.

Теперь к новостям "Туманного Альбиона". В рамках 1/8 финала Кубка Англии аутсайдер Чемпионшипа в лице скромного "Плимута" пожаловал в гости на "Этихад" к "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы. Гости первыми открыли счет в той встрече, благодаря точному удару головой Максима Таловерова. Однако, после этого "горожане" трижды поразили ворота своего соперника и одержали победу.

Также свою путевку в следующий раунд Кубка Англии получил "Борнмут" Ильи Забарного. Однако, сам украинский центрбек не участвовал в этом противостоянии, поскольку отбывал дисквалификацию. В итоге, в основное время матча "вишневые" и "волки" расписали ничью - 1:1. А триумф хозяевам удалось вырвать только в серии пенальти.

Заканчиваем наш традиционный дайджест новостями из солнечной Испании. В частности, в тамошней Ла Лиге состоялась главная сенсация 26-го тура - мадридский "Реал" на выезде проиграл "Бетису". "Сливочные", благодаря усилиям Браима Диаса, первыми открыли счет в этой встрече. Однако, после этого подопечные Карло Анчелотти дважды пропустили и упустили ничью. Примечательно, что триумф андалусийцам принес точный удар с пенальти бывшего хавбека "Реала" и многократного обладателя Лиги чемпионов Иско.

Не обошлось в этом туре испанской Примеры без участия и украинского легионера. В частности, в домашнем матче против "Сельты" забитым мячом отметился наш Виктор Цыганков. Вингер сборной Украины открыл счет в том поединке, хотя и в итоге команда под руководством Мичела расписала результативную ничью - 2:2.