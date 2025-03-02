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"Лесик, ну какое мнение? Ты – второй”: комментатор вспомнил, как Лобановский воспринимал Михайличенко

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Мог стать футбольным наследником

"Лесик, ну какое мнение? Ты – второй”: комментатор вспомнил, как Лобановский воспринимал Михайличенко

Фото - АрміяInform

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Спортивный журналист и телеведущий Валентин Щербачев выразил мнение, почему никто из учеников Валерия Лобановского так и не приблизился к его результатам.

“У Алексея Михайличенко потенциал был очень хороший. Когда-то был момент: Лобановскому уже было тяжело. И наши коллеги иногда на пресс-конференциях задают непрофессиональные вопросы. И когда ему больно, он просто поднимается и уходит. Писали, мол, это хамское поведение. В таких случаях пресс-конференцию проводил именно Михайличенко.

Однажды Алексей, комментируя очередной матч, произнес что-то вроде: "По моему собственному мнению..." – ну и дальше по игре. После этого Лобановский ему сказал: "Лесик, ну какое мнение? Ты – второй”. И у человека уже рождается определенный комплекс".

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“Вообще-то, он мне четко сказал: “У меня нет учеников”. И действительно, он принимал уже готовый человеческий материал, и здесь во многом заслуга Базилевича и его системы. Это был системный учёный. А еще был Зеленцов и именно из "Динамо" пошли эти научные бригады.

Отдельно я обратил бы внимание и на селекцию. Бывало такое, что лидеры своих команд попадали в "Динамо", сидели на скамейке запасных и исчезали из футбола. Есть такой критик Лобановского по фамилии Остапчук. Он часто об этом говорит. В то же время нельзя исключать и тот факт, что Лобановский был профессионалом. Я часто общался с его дочерью, Светланой. Она говорит, что отец жил своей работой…” – вспоминает журналист.

Валентин Васильевич – автор необычного достижения. Он 33 часа подряд вел спортивную телепрограмму.

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Источник:
Sport-express
Опубликовал: Александр Симченко
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