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Силы обороны уничтожили за сутки более четырех сотен единиц российской техники. Генштаб подытожил потери оккупантов

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Также убито немало захватчиков

Силы обороны уничтожили за сутки более четырех сотен единиц российской техники. Генштаб подытожил потери оккупантов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны ликвидировали и ранили 1110 оккупантов. Кроме этого, были уничтожены 403 единицы техники.

В целом потери армии РФ с 24 февраля 2022 г. выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 876 720 (+1110) человек,
  • танков ‒ 10241 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 21274 (+25) ед,
  • артиллерийских систем – 23959 (+51) ед,
  • РСЗО – 1306 (+2) ед,
  • средств ПВО ‒ 1091 (+3) ед,
  • самолетов – 370 (+0) ед,
  • вертолетов – 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 27594 (+192),
  • крылатых ракет ‒ 3085 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 39218 (+117) ед,
  • специальной техники – 3768 (+5).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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