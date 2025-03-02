Силы обороны уничтожили за сутки более четырех сотен единиц российской техники. Генштаб подытожил потери оккупантов
Также убито немало захватчиков
Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы обороны ликвидировали и ранили 1110 оккупантов. Кроме этого, были уничтожены 403 единицы техники.
В целом потери армии РФ с 24 февраля 2022 г. выглядят следующим образом:
- личного состава – около 876 720 (+1110) человек,
- танков ‒ 10241 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21274 (+25) ед,
- артиллерийских систем – 23959 (+51) ед,
- РСЗО – 1306 (+2) ед,
- средств ПВО ‒ 1091 (+3) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 27594 (+192),
- крылатых ракет ‒ 3085 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 39218 (+117) ед,
- специальной техники – 3768 (+5).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Кубок Англии. Манчестер Сити - Плимут 3:1. Видео голов и обзор матча
- Таловеров против Манчестер Сити: гол, 96% точных пасов и статус лучшего игрока команды по версии WhoScored
- Примера. Бетис – Реал 2:1. Андалусийский сюрприз для мадридцев
- "Главное, что мы не являемся должниками". Зеленский рассказал детали соглашения с США по полезным ископаемым
- Украинец забил очередной гол в чемпионате Венгрии. Его команда претендует на чемпионство
- Украина и Великобритания подписали соглашение о займе немалой суммы
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000