Армия РФ использовала для ночной атаки 79 БПЛА. Со скольки справилась ПВО?

В ночь с 1 на 2 марта россияне снова атаковали Украину с воздуха. Для этого они использовали в общей сложности 79 дронов.

В них входили ударные БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов. Запуск проходил сразу по нескольким направлениям: Орел, Брянск, Миллерово и Приморско-Ахтарск.

“Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. По состоянию на 08:30 подтверждены избиения 63-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях. 16 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)”, – говорится в сообщении ПС ВСУ.

Также сообщается, что из-за атаки россиян пострадали Харьковщина, Сумщина, Хмельнитчина и Запорожье.