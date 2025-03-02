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Стармер посоветовал Зеленскому помириться с Трампом и вернуться к соглашению об ископаемых - FT

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Стармер посоветовал Зеленскому помириться с Трампом и вернуться к соглашению об ископаемых - FT

Getty Images/Global Images Ukraine

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Премьер-министр Британии Кир Стармер посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому наладить диалог с американским лидером Дональдом Трампом после их спора в Белом доме.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на британских чиновников.

"Приоритет премьер-министра - сделать все возможное для защиты Украины. Это означает, что США должны быть вовлечены. Вы должны исправить эти отношения и вернуться к соглашению о полезных ископаемых.

Премьер-министр объединит людей и вежливо убедится, что они осознают, что в городе есть только одни переговоры - и это президент Трамп", - цитирует собеседника издание.

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В материале говорится, что Макрон также призвал президентов США и Украины забыть о своих разногласиях и сказал, что "Европе все еще нужен Трамп, чтобы помочь обеспечить мир".

"Я думаю, что, несмотря на разочарование, всем нужно вернуться к спокойствию, уважению и признанию, чтобы мы могли конкретно двигаться вперед, поскольку то, что поставлено на карту, слишком важно", - приводит FT слова Макрона.

1 марта генсек НАТО Марк Рютте призвал Владимира Зеленского найти способ наладить отношения с администрацией США.

Сегодня, 2 марта, в Лондоне состоится саммит по Украине.

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Украина Дональд Трамп Владимир Зеленский война с россией Кир Стармер
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Источник:
Financial Times
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
02.03.2025 в 11:20
Потеря-потерь, ВБ больше не снами , надеюсь половино Макрона убедит Макрончика его не бросать Зелю
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Комментарии 1
Gudvin85 (Киев)
02.03.2025 в 11:20
Потеря-потерь, ВБ больше не снами , надеюсь половино Макрона убедит Макрончика его не бросать Зелю
Ответить
0
0

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