Стармер посоветовал Зеленскому помириться с Трампом и вернуться к соглашению об ископаемых - FT

Премьер-министр Британии Кир Стармер посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому наладить диалог с американским лидером Дональдом Трампом после их спора в Белом доме.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на британских чиновников.

"Приоритет премьер-министра - сделать все возможное для защиты Украины. Это означает, что США должны быть вовлечены. Вы должны исправить эти отношения и вернуться к соглашению о полезных ископаемых. Премьер-министр объединит людей и вежливо убедится, что они осознают, что в городе есть только одни переговоры - и это президент Трамп", - цитирует собеседника издание.

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В материале говорится, что Макрон также призвал президентов США и Украины забыть о своих разногласиях и сказал, что "Европе все еще нужен Трамп, чтобы помочь обеспечить мир".

"Я думаю, что, несмотря на разочарование, всем нужно вернуться к спокойствию, уважению и признанию, чтобы мы могли конкретно двигаться вперед, поскольку то, что поставлено на карту, слишком важно", - приводит FT слова Макрона.

1 марта генсек НАТО Марк Рютте призвал Владимира Зеленского найти способ наладить отношения с администрацией США.

Сегодня, 2 марта, в Лондоне состоится саммит по Украине.