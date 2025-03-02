Стармер посоветовал Зеленскому помириться с Трампом и вернуться к соглашению об ископаемых - FT
Просьба от одного из главных партнеров
Getty Images/Global Images Ukraine
Премьер-министр Британии Кир Стармер посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому наладить диалог с американским лидером Дональдом Трампом после
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на британских чиновников.
"Приоритет премьер-министра - сделать все возможное для защиты Украины. Это означает, что США должны быть вовлечены. Вы должны исправить эти отношения и вернуться к соглашению о полезных ископаемых.
Премьер-министр объединит людей и вежливо убедится, что они осознают, что в городе есть только одни переговоры - и это президент Трамп", - цитирует собеседника издание.
Читайте такжеУкраина и Великобритания подписали соглашение о займе немалой суммы
В материале говорится, что Макрон также призвал президентов США и Украины забыть о своих разногласиях и сказал, что "Европе все еще нужен Трамп, чтобы помочь обеспечить мир".
"Я думаю, что, несмотря на разочарование, всем нужно вернуться к спокойствию, уважению и признанию, чтобы мы могли конкретно двигаться вперед, поскольку то, что поставлено на карту, слишком важно", - приводит FT слова Макрона.
1 марта генсек НАТО Марк Рютте призвал Владимира Зеленского найти способ наладить отношения с администрацией США.
Сегодня, 2 марта, в Лондоне состоится саммит по Украине.
Популярное сейчас
- “Я дал понять, что думаю. Меня это не устраивает”: наставник Шахтера – о поведении футболиста
- Кубок Англии. Манчестер Сити - Плимут 3:1. Видео голов и обзор матча
- Матч, отец, война. Таловеров поделился впечатлениями от гола в ворота Манчестер Сити
- "Главное, что мы не являемся должниками". Зеленский рассказал детали соглашения с США по полезным ископаемым
- Ротань озвучил главные причины разгромного поражения Шахтеру
- Серия А. Аталанта упустила шанс стать лидером
Комментарии 1