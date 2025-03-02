Великобритания и Франция вместе с Украиной планируют создать новый мирный план
Переговорам не конец
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Великобритания и Франция будут работать с Киевом над мирным планом по окончанию российско-украинской войны, а затем его представят США.
Об этом сообщил премьер-министр Британии Кир Стармер, пишет The Guardian.
Он отметил, что таких договоренностей удалось достичь после разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и французским лидером Эмманюэлем Макроном.
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Стармер считает, что "Трамп хочет видеть длительный мир в Украине", несмотря на его риторику и отношение к Зеленскому.
Отмечается, что под "длительным миром" он имеет в виду "защитный механизм США", а также "гарантии безопасности", предоставленные европейскими странами, а еще - "сильную Украину", вооруженную оборонными возможностями, чтобы противостоять российскому вторжению.
Сегодня в Лондоне состоится международный саммит по поддержке Украины с участием лидеров европейских стран и высокопоставленных чиновников НАТО и ЕС. На встрече планируют принять план действий по усилению обороноспособности Украины.
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