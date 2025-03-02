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Великобритания и Франция вместе с Украиной планируют создать новый мирный план

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Переговорам не конец

Великобритания и Франция вместе с Украиной планируют создать новый мирный план

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Великобритания и Франция будут работать с Киевом над мирным планом по окончанию российско-украинской войны, а затем его представят США.

Об этом сообщил премьер-министр Британии Кир Стармер, пишет The Guardian.

Он отметил, что таких договоренностей удалось достичь после разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и французским лидером Эмманюэлем Макроном.

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Стармер считает, что "Трамп хочет видеть длительный мир в Украине", несмотря на его риторику и отношение к Зеленскому.

Отмечается, что под "длительным миром" он имеет в виду "защитный механизм США", а также "гарантии безопасности", предоставленные европейскими странами, а еще - "сильную Украину", вооруженную оборонными возможностями, чтобы противостоять российскому вторжению.

Сегодня в Лондоне состоится международный саммит по поддержке Украины с участием лидеров европейских стран и высокопоставленных чиновников НАТО и ЕС. На встрече планируют принять план действий по усилению обороноспособности Украины.

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Источник:
The Guardian
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
02.03.2025 в 13:04
Такий мирний план не потрібно "нарцису" Трампу, щоб виглядати лузером, план якого не спрацював. І росія йому підіграє.
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Комментарии 4
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
02.03.2025 в 13:04
Такий мирний план не потрібно "нарцису" Трампу, щоб виглядати лузером, план якого не спрацював. І росія йому підіграє.
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0
0
avatar
Bаrcelinius
02.03.2025 в 12:28
Вот так они и создавали. Годы шли, а они всё создавали и создавали... А украинцы всё умирали и умирали... Украинцев не станет, они создадут.
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oda1979 (Запорожье)
02.03.2025 в 12:45
Не переживай, ты тоже сдохнешь
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0
1
fanatSD (донецк)
02.03.2025 в 13:00
сдохни сам
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