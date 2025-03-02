Украина может получить ракеты Taurus - известны вероятные сроки
Не все кончено с этими планами
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Новая власть в Германии готова обсуждать отправку в Украину дальнобойных ракет Taurus. Об этом информирует Forbes.
"Высокотехнологичные характеристики ракеты объясняют, почему украинские ВВС так отчаянно хотели заполучить Taurus.
Taurus - это 1,5-тонная крылатая ракета с турбовентиляторным двигателем, который разгоняет ее до высоких дозвуковых скоростей на расстояние до 500 км с помощью GPS и инерциального наведения", - говорится в материале.
Немецкие лидеры считают, что могут передать около 100 ракет Taurus, не ставя под угрозу безопасность собственной страны.
Ранее будущий канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявлял, что Германия должна поставлять Украине ракеты Taurus, но с согласия всех европейских партнеров.
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