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Руслану Фомину – 39 лет: что вы знаете об экс-игроке Шахтера и Металлиста? Квиз от UA-Футбол

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Делитесь самыми яркими воспоминаниями из карьеры бывшего форварда в комментариях

Руслану Фомину – 39 лет: что вы знаете об экс-игроке Шахтера и Металлиста? Квиз от UA-Футбол

ФК Маріуполь

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Второго марта бывший нападающий донецкого "Шахтера" и харьковского "Металлиста" Руслан Фомин празднует свое 39-летие.

Мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните его карьеру, пройдя наш квиз.

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