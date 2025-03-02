Руслану Фомину – 39 лет: что вы знаете об экс-игроке Шахтера и Металлиста? Квиз от UA-Футбол
Делитесь самыми яркими воспоминаниями из карьеры бывшего форварда в комментариях
ФК Маріуполь
Второго марта бывший нападающий донецкого "Шахтера" и харьковского "Металлиста" Руслан Фомин празднует свое 39-летие.
Мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните его карьеру, пройдя наш квиз.
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