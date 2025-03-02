В результате обстрела россиянами Краматорска погиб 18-летний парень
Еще два человека получили повреждения
Фото: Краматорська міська рада в телеграм
В ночь с 1 на 2 марта город Краматорск подвергся обстрелам со стороны России. Как сообщает городской совет, пострадал частный сектор.
В результате попаданий погиб парень 2006 года рождения. Еще двое взрослых получили ранения: мужчина 34 года и 88-летняя пенсионерка. У них диагностированы минно-взрывные и закрытая черепно-мозговая травмы, перелом, рана лица и ушибы.
“Удары были совершены управляемыми авиабомбами ФАБ-250 со стороны оккупантов.
По меньшей мере два десятка частных домов получили повреждения. Специалисты продолжают обследовать место происшествия и уточнять последствия удара”, – говорится в отчете городского совета.
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