В результате обстрела россиянами Краматорска погиб 18-летний парень

В ночь с 1 на 2 марта город Краматорск подвергся обстрелам со стороны России. Как сообщает городской совет, пострадал частный сектор.

В результате попаданий погиб парень 2006 года рождения. Еще двое взрослых получили ранения: мужчина 34 года и 88-летняя пенсионерка. У них диагностированы минно-взрывные и закрытая черепно-мозговая травмы, перелом, рана лица и ушибы.