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Дополнительные 1,6 миллиарда. Великобритания профинансирует для Украины производство 5 тысяч ракет ПВО

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Дополнительные 1,6 миллиарда. Великобритания профинансирует для Украины производство 5 тысяч ракет ПВО

Getty Images / Global Images Ukraine

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Премьер Великобритании Кир Стармер объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи стоимостью 1,6 миллиарда фунтов стерлингов. На эту сумму будет изготовлено 5 тысяч ракет ПВО. Ракеты будут изготавливать в британском городе Белфаст.

"Это будет жизненно важно для защиты критической инфраструктуры сейчас и укрепления Украины в обеспечении мира, когда он наступит, потому что мы должны учиться на ошибках прошлого. Мы не можем принять слабое соглашение вроде "Минска", которое Россия может легко нарушить", - сказал Стармер.

Напомним, вчера, 1-го марта, Украина и Великобритания подписали Соглашение о чрезвычайном займе украинцам для обороны в 2,26 миллиарда фунтов стерлингов (3,2 млрд долларов). Кредит будет отдаваться замороженными активами РФ.

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Источник:
www.theguardian.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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