"Я пришел домой и увидел гостей, которых точно не ожидал увидеть": новичок Шахтера – о переговорах

Нападающий "Шахтера" Кауан Элиас поделился впечатлениями от перехода в украинский клуб.

“Однажды я возвращался с тренировки во “Флуминенсе”. Я пришел домой и увидел гостей, которых точно не ожидал увидеть, с которыми впоследствии говорил мой отец, и это действительно стало для меня неожиданностью. Эти люди предложили пообедать – это удивило меня еще больше. Я услышал упоминание о "Шахтере", о том, что есть интерес к моему переходу, что клуб рассматривает меня как усиление для борьбы в чемпионате Украины и в целом на долгие годы. Честно, я был максимально шокирован, сел в кресло, чтобы понять все, что случилось. Я действительно не мог поверить, что это правда, что это не мой сон. Конечно, после шока появляется эмоция счастья. И я обрадовался, что это оказался не сон… Я говорил своей семье, что это реализация моей мечты, которой мечтал с детства".

"Один из моих друзей, с которым пересекались во "Флуминенсе", делился и рассказывал об этом интересе, но в то время я не рассматривал это серьезно, потому что считал, что это просто слухи. Но я действительно рад, что слух оказался реальностью. Мы созвонились с Дугласом Костой, я хотел расспросить его о клубе, о том, как все устроено. Он мне очень помог, рассказал о бразильской диаспоре, об общей обстановке в клубе, как все происходит, и искренне заметил, что он действительно был рад находиться в "Шахтере", который провел здесь прекрасные годы жизни".

“Безусловно, он настоятельно рекомендовал мне присоединиться к команде, от него я услышал только положительные отзывы об этом потенциальном трансфере. Поэтому он мне очень помог и также сыграл важную роль в принятии мною этого решения. До этого с Марлон никогда не общались. Поговорили уже позже, потому что не были знакомы лично. Но у нас завязался очень приятный диалог, также он максимально искренне рассказал мне об обстановке, как чувствовал себя в клубе, поэтому рекомендовал мне этот этап изменения в жизни”, – сказал Элиас.

На старте второй половины сезона УПЛ бразилец дважды выходил на замену и сыграл 47 минут.