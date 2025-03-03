  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Я пришел домой и увидел гостей, которых точно не ожидал увидеть": новичок Шахтера – о переговорах
В тренде

"Я пришел домой и увидел гостей, которых точно не ожидал увидеть": новичок Шахтера – о переговорах

Общие новости
Обновлено

Слухи оказались правдой

"Я пришел домой и увидел гостей, которых точно не ожидал увидеть": новичок Шахтера – о переговорах

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Нападающий "Шахтера" Кауан Элиас поделился впечатлениями от перехода в украинский клуб.

“Однажды я возвращался с тренировки во “Флуминенсе”. Я пришел домой и увидел гостей, которых точно не ожидал увидеть, с которыми впоследствии говорил мой отец, и это действительно стало для меня неожиданностью. Эти люди предложили пообедать – это удивило меня еще больше. Я услышал упоминание о "Шахтере", о том, что есть интерес к моему переходу, что клуб рассматривает меня как усиление для борьбы в чемпионате Украины и в целом на долгие годы.

Честно, я был максимально шокирован, сел в кресло, чтобы понять все, что случилось. Я действительно не мог поверить, что это правда, что это не мой сон. Конечно, после шока появляется эмоция счастья. И я обрадовался, что это оказался не сон… Я говорил своей семье, что это реализация моей мечты, которой мечтал с детства".

Читайте такжеНо не все так просто. Шахтер "ведет" 18-летнего бразильского таланта

"Один из моих друзей, с которым пересекались во "Флуминенсе", делился и рассказывал об этом интересе, но в то время я не рассматривал это серьезно, потому что считал, что это просто слухи. Но я действительно рад, что слух оказался реальностью.

Мы созвонились с Дугласом Костой, я хотел расспросить его о клубе, о том, как все устроено. Он мне очень помог, рассказал о бразильской диаспоре, об общей обстановке в клубе, как все происходит, и искренне заметил, что он действительно был рад находиться в "Шахтере", который провел здесь прекрасные годы жизни".

Читайте также"Надеюсь, это только начало". Элиас прокомментировал дебютный гол за Шахтер

“Безусловно, он настоятельно рекомендовал мне присоединиться к команде, от него я услышал только положительные отзывы об этом потенциальном трансфере. Поэтому он мне очень помог и также сыграл важную роль в принятии мною этого решения.

До этого с Марлон никогда не общались. Поговорили уже позже, потому что не были знакомы лично. Но у нас завязался очень приятный диалог, также он максимально искренне рассказал мне об обстановке, как чувствовал себя в клубе, поэтому рекомендовал мне этот этап изменения в жизни”, – сказал Элиас.

На старте второй половины сезона УПЛ бразилец дважды выходил на замену и сыграл 47 минут.

По теме
yellow-arrow
С упором на артиллерию. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки войны
yellow-arrow
Палкин – о войне: Игроки очень устали. Клуб очень устал. Вы не найдете ни одного клуба в мире с такой судьбой, как наша
yellow-arrow
Шевченко посетил Турцию с рабочим визитом
Шахтер (Донецк) Кауан Элиас
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Шахтар
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости