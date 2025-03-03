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Победный гол Довбика, Кривбасс снова проиграл, Барса возглавила Ла Лигу. Главные новости за 2 марта

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А также победы Зари и Вереса, вылет Манчестер Юнайтед из Кубка Англии 

Победный гол Довбика, Кривбасс снова проиграл, Барса возглавила Ла Лигу. Главные новости за 2 марта

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 2 марта

Гол Довбика принес Роме победу над Комо

Нападающий "Ромы" Артем Довбик впервые за четыре матча получил игровые минуты. Украинец вышел на замену во втором тайме игры Серии А против "Комо" при счете 0:1 в пользу соперника, и на 76-й минуте забил гол, который стал победным для его команды (2:1). Для Довбика это был 14-й гол за "Рому", и девятый в Серии А.

Ингулец неожиданно победил Кривбасс

Команда Юрия Вернидуба проиграла во втором туре подряд, на этот раз уступив абсолютному аутсайдеру лиги "Ингульцу", еще и играя на своем поле. За "Ингулец" голами отметились Пушкарев и Бенедюк, "Кривбасс" не ответил ничем – 2:0.

Заря справилась с Рухом

Второй раз подряд после возобновления чемпионата также проиграл и львовский "Рух", не справившись с "Зарей" – 2:0. Команде Бартуловича помог быстрый гол Яцика на третьей минуте, а преимущество удвоил точным ударом Филипп Будковский. Благодаря этой победе "Заря" опередила "Рух" в турнирной таблице (восьмые-девятые места).

Харатин огорчил бывшую команду в противостоянии Вереса с Колосом

В последнем матче воскресенья "Верес" драматично победил "Колос", и поднялся в первую половину таблицы. Когда уже казалось, что команды сыграют вничью (автогол Красничи и Гагнидзе), "Верес" заработал пенальти на 90+7 минуте, и с 11 метров точно пробил бывший игрок "Колоса" Игорь Харатина.

Барселона разгромила Реал Сосьедад, и возглавила Ла Лигу

"Сосьедад" остался в меньшинстве уже на 17-й минуте, что значительно облегчило задачу в матче 26 тура Ла Лиги. Получив численное преимущество "Барселона" не дала ни одного шанса сопернику, и забила четыре гола – Мартин, Касадо, Араухо и Левандовский. Благодаря этой победе "Барселона" опередила "Атлетико", и единолично возглавила чемпионат Испании.

Манчестер Юнайтед вылетел из Кубка Англии

Кубок Англии получит нового победителя. В матче пятого раунда действующий обладатель трофея "Манчестер Юнайтед" вылетел от "Фулхэма". Основное время и овертайм команды завершили со счетом 1:1 (голы Фернандеша и Бесси), а в серии пенальти два промаха допустили игроки "Ман Юнайтед", и в четвертьфинал вышел "Фулхэм". Также в матче 1/8 проиграл и "Ньюкасл", уступив в овертайме "Брайтону". Позже состоялась жеребьевка четвертьфиналов Кубка Англии, где своего соперника узнал "Борнмут" Ильи Забарного.

Милан продолжает скатываться в пропасть

"Милан" проиграл в третьем матче подряд, и в четвертый раз в шести последних матчах во всех турнирах, из-за чего оказался уже на девятом месте в чемпионате Италии. "Россонери" в напряженном матче проиграли четвертому "Лацио", пропустив решающий гол на 90+8 минуте (1:2).

Фонсека рискует получить дисквалификацию на семь месяцев

Главный тренер "Лиона" Паулу Фонсека набросился на рефери в игре с "Брестом", когда тот намеревался посмотреть видеоповтор спорного эпизода. Португалец кричал на арбитра в упор, и едва не толкнул его. Футболистам "Лиона" пришлось оттягивать и успокаивать своего тренера. Как рассказывает RMC Sport, Фонсека за свою выходку может получить дисквалификацию на семь месяцев.

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