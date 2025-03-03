"Спокойно, что вы уже панику подняли?": Милевский – о сокращении отставания Шахтера от Динамо
В столице пока еще +8
Фото: instagram.com/timi1010
Бывший форвард киевского клуба Артем Милевский прокомментировал победу "Шахтера" над "Александрией", которая помогла приблизиться к лидеру таблицы.
"Спокойно, что вы уже панику подняли? Я думал, конечно, что будет ничья. Без моментов, но Жора Судаков вышел – сделал немного маленькую разницу. Ничего. Любопытно, интересно будет! Все впереди, не все так легко, как все думали, закончится. Тем более интереснее чемпионат”, – сказал Милевский в эфире своего Telegram-канала.
Напоминаем, что у "горняков" игра в запасе.
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Источник:Артем Мілевський
Опубликовал: Александр Симченко
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