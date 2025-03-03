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"Спокойно, что вы уже панику подняли?": Милевский – о сокращении отставания Шахтера от Динамо

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"Спокойно, что вы уже панику подняли?": Милевский – о сокращении отставания Шахтера от Динамо

Фото: instagram.com/timi1010

Новина українською

Бывший форвард киевского клуба Артем Милевский прокомментировал победу "Шахтера" над "Александрией", которая помогла приблизиться к лидеру таблицы.

"Спокойно, что вы уже панику подняли? Я думал, конечно, что будет ничья. Без моментов, но Жора Судаков вышел – сделал немного маленькую разницу. Ничего. Любопытно, интересно будет! Все впереди, не все так легко, как все думали, закончится. Тем более интереснее чемпионат”, – сказал Милевский в эфире своего Telegram-канала.

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Напоминаем, что у "горняков" игра в запасе.

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Артем Милевский Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Артем Мілевський
Опубликовал: Александр Симченко
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