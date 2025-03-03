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Шевченко посетил Турцию с рабочим визитом

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Говорили о сотрудничестве и совместных проектах

Шевченко посетил Турцию с рабочим визитом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент УАФ Андрей Шевченко встретился с президентом Федерации футбола Турции (ТФФ) Ибрагимом Хаджиосманоглу. Руководителя украинского футбола приняли на учебно-тренировочной базе турецких сборных "Рива Хасан Доган".

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Генеральный секретарь ТФФ Абдулла Аяз, главный советник ТФФ Юсуф Эркель, а также генеральный секретарь Федерации футбола Украины Игорь Грищенко также приняли участие в этом мероприятии.

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В ходе встречи, на которой оценивались события в области международного футбола, состоялся обмен идеями по совместным проектам, которые могут быть реализованы в рамках сотрудничества между федерациями двух стран. В конце общения Хаджиосманоглу и Шевченко обменялись символическими подарками – футболками национальных сборных своих стран.

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Источник:
Dynamo.kiev.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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