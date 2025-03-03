Шевченко посетил Турцию с рабочим визитом
Говорили о сотрудничестве и совместных проектах
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент УАФ Андрей Шевченко встретился с президентом Федерации футбола Турции (ТФФ) Ибрагимом Хаджиосманоглу. Руководителя украинского футбола приняли на учебно-тренировочной базе турецких сборных "Рива Хасан Доган".
Генеральный секретарь ТФФ Абдулла Аяз, главный советник ТФФ Юсуф Эркель, а также генеральный секретарь Федерации футбола Украины Игорь Грищенко также приняли участие в этом мероприятии.
В ходе встречи, на которой оценивались события в области международного футбола, состоялся обмен идеями по совместным проектам, которые могут быть реализованы в рамках сотрудничества между федерациями двух стран. В конце общения Хаджиосманоглу и Шевченко обменялись символическими подарками – футболками национальных сборных своих стран.
Популярное сейчас
- Довбик получил оценки за матч, в котором забил победный гол
- Вышел и забил. Довбик вывел Рому вперед в матче с Комо
- УПЛ. Верес - Колос 2:1. Исход решило одно неловкое движение новичка
- Стало известно, кто из предателей Украины был причастен к тренерству Сабо в национальной сборной
- Срна недоволен, что Ворскла и Динамо сыграли в Киеве
- Кубок Англии. Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:1 (пен. 3:4). Действующие чемпионы уступили в лотерее