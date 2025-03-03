Палкин – о войне: Игроки очень устали. Клуб очень устал. Вы не найдете ни одного клуба в мире с такой судьбой, как наша

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о войне в Украине.

“У меня ощущение, что это никогда не кончится. Люди приспосабливаются ко всему. Игроки очень устали. Клуб очень устал. Вся нация очень устала. Мы понимаем, какими словами нам нужно поддерживать игроков. Иногда это финансовая поддержка. Но самое главное – моральное. Мы остаемся как одна семья.

У нас – война. Очень тяжелое время. Но иногда людям следует обратить внимание на что-то отличное – забыть о войне на 2 часа нашей игры. Когда мы играем и выигрываем, особенно в еврокубках, мы доставляем людям массу положительных эмоций. И для наших людей это очень важно, потому что 95% всех новостей в Украине – это негатив. Война. Война. Война. Война".