Палкин – о войне: Игроки очень устали. Клуб очень устал. Вы не найдете ни одного клуба в мире с такой судьбой, как наша
Функционер дал интервью западной прессе
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о войне в Украине.
“У меня ощущение, что это никогда не кончится. Люди приспосабливаются ко всему. Игроки очень устали. Клуб очень устал. Вся нация очень устала. Мы понимаем, какими словами нам нужно поддерживать игроков. Иногда это финансовая поддержка. Но самое главное – моральное. Мы остаемся как одна семья.
У нас – война. Очень тяжелое время. Но иногда людям следует обратить внимание на что-то отличное – забыть о войне на 2 часа нашей игры. Когда мы играем и выигрываем, особенно в еврокубках, мы доставляем людям массу положительных эмоций. И для наших людей это очень важно, потому что 95% всех новостей в Украине – это негатив. Война. Война. Война. Война".
“Мы пишем новую историю футбола. Вы не найдете ни одного клуба в мире с такой судьбой, как наша. Многие люди в Европе и мире тронуты нашей историей. Мы символизируем украинскую нацию – людей, которые никогда не сдаются. Все боятся войны. Легионеры боятся, украинские игроки боятся, я боюсь – потому что я отвечаю за все, если что произойдет.
Иногда я трачу 60-70% времени на переговоры, просто пытаясь убедить игроков, семьи игроков и агентов приехать в Украину. Мы совершаем звонки через zoom, разговариваем и объясняем, как мы двигаемся, где находится укрытие, что произойдет, если что-то пойдет не так. Все истории о логистике, истории общения я должен объяснить. Вы видите только успешные истории. У нас также много неудачных", – признался Палкин.
Сергей Анатольевич работает в "Шахтере" с 2003 года.
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