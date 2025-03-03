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С упором на артиллерию. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки войны

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Пострадало и немало захватчиков

С упором на артиллерию. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки войны

Генштаб

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны ликвидировали и ранили 1350 оккупантов. Кроме этого, было уничтожено 259 единиц техники, в том числе 11 танков и 60 артиллерийских систем.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 878 070 (+1350) человек,
  • танков ‒ 10252 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 21290 (+16) ед,
  • артиллерийских систем – 24019 (+60) ед,
  • РСЗО – 1306 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 1093 (+2) ед,
  • самолетов – 370 (+0) ед,
  • вертолетов – 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 27655 (+61),
  • крылатых ракет ‒ 3085 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 39327 (+109) ед,
  • специальной техники – 3768 (+0).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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