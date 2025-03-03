С упором на артиллерию. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки войны
Пострадало и немало захватчиков
Генштаб
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы обороны ликвидировали и ранили 1350 оккупантов. Кроме этого, было уничтожено 259 единиц техники, в том числе 11 танков и 60 артиллерийских систем.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 878 070 (+1350) человек,
- танков ‒ 10252 (+11) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21290 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 24019 (+60) ед,
- РСЗО – 1306 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 1093 (+2) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 27655 (+61),
- крылатых ракет ‒ 3085 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 39327 (+109) ед,
- специальной техники – 3768 (+0).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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