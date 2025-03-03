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Армия РФ использовала для воздушной ночной атаки 83 БПЛА. Со скольки справилась ПВО?

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Шесть регионов Украины пострадали из-за этого

Армия РФ использовала для воздушной ночной атаки 83 БПЛА. Со скольки справилась ПВО?

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Россияне в ночь со 2 на 3 марта провели очередную атаку с воздуха по украинским городам. Всего они использовали 83 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов.

Запуски производились сразу по нескольким направлениям: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

“Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 46-х ударных БПЛА типа “Shahed” и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской и Днепропетровской областях.

31 вражеский беспилотник-имитатор – локационно потерян (без негативных последствий)”, – говорится в отчете ПС ВСУ.

Сразу шесть регионов пострадали из-за этой атаки: Харьковщина, Сумщина, Киевщина, Черкасщина, Днепропетровщина и Запорожье.

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Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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