Армия РФ использовала для воздушной ночной атаки 83 БПЛА. Со скольки справилась ПВО?
Шесть регионов Украины пострадали из-за этого
Новинарня
Россияне в ночь со 2 на 3 марта провели очередную атаку с воздуха по украинским городам. Всего они использовали 83 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов.
Запуски производились сразу по нескольким направлениям: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.
“Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 46-х ударных БПЛА типа “Shahed” и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской и Днепропетровской областях.
31 вражеский беспилотник-имитатор – локационно потерян (без негативных последствий)”, – говорится в отчете ПС ВСУ.
Сразу шесть регионов пострадали из-за этой атаки: Харьковщина, Сумщина, Киевщина, Черкасщина, Днепропетровщина и Запорожье.
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