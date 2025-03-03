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Серхио Рамос забил дебютный гол за мексиканский клуб

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Ассистировала ему бывшая звезда Ла Лиги

Серхио Рамос забил дебютный гол за мексиканский клуб

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В матче 10 тура чемпионата Мексики "Монтеррей" принимал "Сантос Лагуну".

Гости забили гол на 22 минуте, но хозяева сравняли счет к концу первого тайма. А на 57 минуте отличился зимний новичок "Монтеррея" Серхио Рамос.

Ассистентом в этом случае выступил Серхио Каналес, который более 10 лет провел в таких клубах испанской Ла Лиги, как "Реал" Мадрид, "Реал Сосьедад", "Бетис", "Валенсия". Он оказался на правом фланге атаки и подал в штрафную – там Рамос точно сыграл головой.

Это первый гол новоиспеченного капитана "Монтеррея". В общей сложности он провел два матча в Мексике.

В итоге подопечные Мартина Демикелиса одержали верх со счетом 4:2. Это была четвёртая победа в последних пяти матчах во всех турнирах.

В настоящее время "Монтеррей" находится на девятом месте в турнирной таблице Клаусуры.

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Серхио Рамос Монтеррей
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