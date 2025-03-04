Милан переподписал основного хавбека, украинский нападающий будет играть в Румынии. Главные новости за 3 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 3 марта

Согласно информации от авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, между "Баварией" и представителями Дайо Упамекано достигнута устная договоренность о новом долгосрочном соглашении. Переговоры между "красными" и 26-летним французом находятся на завершающей стадии. О продолжении сотрудничества с игроком будет официально объявлено уже вскоре.

В полтавском клубе заявили, что матч 20-го тура УПЛ против "Карпат" состоится на стадионе Бутовского в Полтаве.

"Газон центрального стадиона города полностью приведен в порядок. Игра "Ворскла" - "Карпаты" состоится по графику", - говорится в сообщении.

Напомним, что матч состоится в четверг, 6 марта, и начнется в 13:00.

21-летний защитник Роман Савченко в ближайшее время должен стать игроком "Ингульца", сообщает Telegram-канал "INSIDE UPL".

Футболист, который принадлежит "Шахтеру", провел последние полгода в аренде в "Черноморце", но одесский клуб решил прекратить сотрудничество. Савченко в течение последних 10 дней находился на просмотре в команде Вячеслава Кобина и произвел хорошее впечатление на тренерский штаб.

Житомирский клуб еще в это трансферное окно планирует усилить линию атаки. Как сообщает Markaj News, украинский клуб заинтересован в подписании 22-летнего форварда македонской "Шкендии" Фитона Адеми. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 17 матчах "Шкендии" в национальном чемпионате, в которых забил 6 голов.

Как сообщает каталонское издание El Nacional, руководство "бьянконери" рассматривает Хави Эрнандеса в качестве идеального преемника для Тьяго Мотты, если они уволят его с поста главного тренера команды на фоне плохих результатов в последних матчах.

На "Арене Львов" будет заменен газон, сообщает ТаТоТаке. По данным источника, тендер на работы уже состоялся, и его выиграла компания, которая меняла газон на стадионе в Житомире. Газон на "Арене Львов" также будет уложен гибридный, но нового поколения. Работы запланированы на май 2025 года.

18-летний голкипер "Оболони" Денис Марченко после яркого дебюта в первой команде получит от столичного клуба улучшенный контракт. Как сообщает Zorya Londonsk, клуб готовит новое, улучшенное предложение для игрока. По данным Transfermarkt, действующее соглашение воспитанника клуба с "Оболонью" действует до 31 декабря 2027 года.



Бывший нападающий "Днепра-1" Даниэль Кивинда продолжит карьеру в румынской Суперлиге. Футболист подписал контракт с клубом "Фарул". Соглашение рассчитано до лета 2027 года.

Напомним, после исчезновения "Днепра-1" Кивинда перебрался в венгерский "Фехервар", но покинул клуб через полгода, не сыграв ни одного официального матча.

"Милан" официально объявил о продлении контракта с полузащитником Тиджани Рейндерсом. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2030 года. Тиджани присоединился к "Милану" летом 2023 года из АЗ за 20,5 млн евро. Хавбек в текущем сезоне сыграл 40 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 3 ассиста.