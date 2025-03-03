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"Нам следует меньше волноваться из-за Путина": Трамп заявил, что у США есть более насущные вопросы

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Еще и пристыдил Европу

"Нам следует меньше волноваться из-за Путина": Трамп заявил, что у США есть более насущные вопросы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети выступил с очередным сообщением. Он заявил, что в его стране более насущные проблемы, чем действия российского диктатора Владимира Путина.

"Нам следует меньше волноваться из-за Путина, а больше – из-за банды мигрантов-насильников, наркобаронов, убийц и людей из психиатрических больниц, которые въезжают в нашу страну, чтобы мы не стали такими, как Европа!" – написал Трамп.

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Европейская правда отмечает, что политика Трампа сейчас демонстрирует серьезный разворот американской администрации в сторону России. Кремль подобные действия оценивает положительно. В частности, спикер главы РФ Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что подходы администрации Дональда Трампа к внешней политике "во многом" соответствуют российским.

Кроме этого в СМИ была информация о распоряжении главы Министерства обороны США Пита Гегсета о прекращении наступательных киберопераций против России, что, очевидно, является составляющей попыток команды Трампа наладить диалог с Кремлем.

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Владимир Путин Дональд Трамп
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Источник:
ЄП
Опубликовал: Максим Кучер
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