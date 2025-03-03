Зеленский: Партнерские отношения между Украиной и США – достаточно крепкие. Я уверен, что наше сотрудничество продолжится
Это ведь не просто проблема одной страны
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что между официальными Киевом и Вашингтоном партнерские отношения остаются крепкими, а поддержка Украины со стороны США будет продолжаться.
“Я считаю, что партнерские отношения между Украиной и Соединенными Штатами Америки достаточно крепкие. Да, с самого начала полномасштабного вторжения они, наверное, были самыми сильными, ведь до этого такого уровня поддержки от Соединенных Штатов, как после начала полномасштабного вторжения, не было.
Я уверен, что наше сотрудничество продолжится, потому что это больше, чем просто отношения в определенный момент времени. Неудача Украины – это не просто проблема одной страны, а также неуспех Европы и Соединенных Штатов”, – сказал Зеленский в интервью британским журналистам в аэропорту Станстеда.
Президент добавил, что если бы мировое сообщество еще десять лет назад активно противостояло агрессии РФ и не позволило Москве расширять оккупацию украинских территорий, это могло бы стать "сильным превентивным сигналом, который предотвратил бы полномасштабное вторжение".
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