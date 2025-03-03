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Зеленский: Партнерские отношения между Украиной и США – достаточно крепкие. Я уверен, что наше сотрудничество продолжится

Общие новости

Это ведь не просто проблема одной страны

Зеленский: Партнерские отношения между Украиной и США – достаточно крепкие. Я уверен, что наше сотрудничество продолжится

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что между официальными Киевом и Вашингтоном партнерские отношения остаются крепкими, а поддержка Украины со стороны США будет продолжаться.

“Я считаю, что партнерские отношения между Украиной и Соединенными Штатами Америки достаточно крепкие. Да, с самого начала полномасштабного вторжения они, наверное, были самыми сильными, ведь до этого такого уровня поддержки от Соединенных Штатов, как после начала полномасштабного вторжения, не было.

Я уверен, что наше сотрудничество продолжится, потому что это больше, чем просто отношения в определенный момент времени. Неудача Украины – это не просто проблема одной страны, а также неуспех Европы и Соединенных Штатов”, – сказал Зеленский в интервью британским журналистам в аэропорту Станстеда.

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Президент добавил, что если бы мировое сообщество еще десять лет назад активно противостояло агрессии РФ и не позволило Москве расширять оккупацию украинских территорий, это могло бы стать "сильным превентивным сигналом, который предотвратил бы полномасштабное вторжение".

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Источник:
The Independent
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
03.03.2025 в 14:12
Трампа вынесут из Белого дома вперед ногами. Этот недоумок просирает буквально все
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1
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Комментарии 10
oda1979 (Запорожье)
03.03.2025 в 14:12
Трампа вынесут из Белого дома вперед ногами. Этот недоумок просирает буквально все
Ответить
1
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
03.03.2025 в 14:03
Gudvin85 (Горлівка) -- колишній попочленець армії лугандона, до цього різноробочий овощебази м.Горлівка, після боїв зі славними ЗСУ позбавився пів дупи, та частини причандала. Це є причиною агресивних і постійних нападок на українців. На сьогоднішній день є мийщиком посуду в столовій, де харчуються кадирівці. Так як після поранення він не отримує ні копійки від бандформування лугандона, то вимушений надавати послуги сексуального характеру для кадирівських козо.йо.бів...
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3
0
Море23 (Одесса)
03.03.2025 в 13:55
Он опять живёт в своей реальности по того как нюхнул
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0
7
avatar
Просто Квашин (Харків)
03.03.2025 в 14:15
Ти ж теж нюхаєш, ка.цап-ждун... Пердиш і нюхаєш, пердиш і нюхаєш...
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4
0
fanatSD (донецк)
03.03.2025 в 14:15
ты чмо лапотное постоянно нюхаешь и что дальше?прикпрой своё е....о
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6
0
Gudvin85 (Киев)
03.03.2025 в 13:05
Мазохистов там нет, кроме Зеле
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1
7
avatar
Просто Квашин (Харків)
03.03.2025 в 13:52
Довго гадити будеш, ГЛИСТ путінський ???
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4
2
Matachorros (Chicago)
03.03.2025 в 12:44
Трамп говорит обратное
Ответить
2
8
Gudvin85 (Киев)
03.03.2025 в 13:20
БДСМ?
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1
7
avatar
Просто Квашин (Харків)
03.03.2025 в 14:04
Тобі роблять кадирівці-козо.йо.би ???
 
2
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