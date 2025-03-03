В Сухопутных войсках подтвердили удар РФ по военному полигону на Днепропетровщине

В Сухопутных войсках сообщили о ракетном ударе армии РФ по одному из подразделений. Об этом заявила пресс-служба Сухопутных войск Украины в Facebook.

“1 марта одно из подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины стало целью вражеского ракетного удара. К сожалению, есть погибшие и раненые. Командование и личный состав Сухопутных войск ВСУ выражает глубокие соболезнования близким и знакомым военнослужащих, погибших в результате ракетного удара. В настоящее время идет тщательная проверка и установление всех обстоятельств происшествия. Военной службе правопорядка и правоохранительным органам предоставляется вся необходимая информация для обеспечения максимальной прозрачности расследования”, – говорится в сообщении.

Украинская правда из своих источников информирует о нескольких десятках погибших и до сотни раненых.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Михаил Драпатый заявил, что лично будет следить за тем, чтобы виновные получили наказание.

“Трагедия на полигоне – это ужасное последствие вражеского удара. Война требует быстрых решений, ответственности и новых стандартов безопасности, иначе мы теряем больше, чем имеем. От всего сердца выражаю искренние соболезнования семьям погибших, собратьям и всем, кто знал наших воинов. В настоящее время идет расследование обстоятельств трагедии. Я лично слежу за каждым шагом, чтобы выяснить все посекундно. Потому что мне тоже болит. Ибо изнутри разъедает гнев. Ждал первые данные, чтобы не быть голословным, и теперь должен предупредить: каждый, кто принимал решение в тот день, и каждый, кто не принимал их вовремя, все понесут ответственность. Никто не скроется за объяснениями или формальными рапортами. Предполагаю, что правду постараются скрыть в тумане бюрократии. Но я этого не допущу. Назначил независимую проверку с участием военной контрразведки, чтобы ни одна деталь не осталась без внимания, а виновные были названы и не смогли "отмазаться". Я буду требовать строжайшего наказания. Тех, кто годами войны продолжает халатно и формально выполнять свои обязанности, тех, кто "затягивает" военных в устаревшие процедуры, пренебрегая их безопасностью, самоутверждающихся не в бою, а угнетая подчиненных, - все они позорят Вооруженные Силы Украины. Мы являемся свидетелями несвоевременно принятых решений и неусвоенных уроков. Призываю еще и еще раз всех генералов, офицеров, сержантов и солдат Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины: мы должны избавиться от формализма, бюрократии и легкомыслия. Каждый из нас несет ответственность за жизнь своих собратьев. И в бою, и в тылу”, – говорится в сообщении Драпатого.

Волонтер Сергей Стерненко днем ​​ранее заявил, что в результате удара пострадал полигон с военными ВСУ на Днепропетровщине, расположенный в 100-130 км от линии боевого столкновения.

Минобороны РФ также сообщило об обстреле Искандером-М полигона с украинскими военными.