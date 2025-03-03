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Трамп: Завтрашняя ночь будет великой. Я расскажу все, как есть

Общие новости
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О чем собирается рассказать Трамп, пока неизвестно

Трамп: Завтрашняя ночь будет великой. Я расскажу все, как есть

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Дональд Трамп анонсировал важное сообщение, с которым он должен выступить в ближайшее время.

Об Трамп написал в соцсети truthsocial.

"Завтрашняя ночь будет великой. Я расскажу все, как есть", - заявил Трамп.

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Будет ли это касаться ситуации в Украине, пока не известно.

Напомним, в Белом доме в пятницу, 28 февраля, состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали спорить и перешли на повышенные тона во время встречи в Овальном кабинете.

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом после встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

В Вашингтоне не состоялось подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.

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Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
03.03.2025 в 16:56
Gudvin85 (Горлівка) -- колишній попочленець армії лугандона, до цього різноробочий овощебази м.Горлівка, після боїв зі славними ЗСУ позбавився пів дупи, та частини причандала. Це є причиною агресивних і постійних нападок на українців. На сьогоднішній день є мийщиком посуду в столовій, де харчуються кадирівці. Так як після поранення він не отримує ні копійки від бандформування лугандона, то вимушений надавати послуги сексуального характеру для кадирівських козо.йо.бів...
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Комментарии 9
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Просто Квашин (Харків)
03.03.2025 в 16:56
Gudvin85 (Горлівка) -- колишній попочленець армії лугандона, до цього різноробочий овощебази м.Горлівка, після боїв зі славними ЗСУ позбавився пів дупи, та частини причандала. Це є причиною агресивних і постійних нападок на українців. На сьогоднішній день є мийщиком посуду в столовій, де харчуються кадирівці. Так як після поранення він не отримує ні копійки від бандформування лугандона, то вимушений надавати послуги сексуального характеру для кадирівських козо.йо.бів...
Ответить
0
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.03.2025 в 16:55
Народ добрый, в США тоже дерьма еще очень много. Еще копать и копать. Так что есть о чем поговорить.)))
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Gudvin85 (Киев)
03.03.2025 в 16:49
Второй раз Зеля свою девственность продавать будет? Зеля по многочисленным советам решил помириться с Трампом, ну как помириться - принести глубокие извинения задним числом и в устной форме
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1
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Bаrcelinius
03.03.2025 в 16:52
глубокие извинения... задним числом...
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Просто Квашин (Харків)
03.03.2025 в 16:55
Це так твій фюрер-педофіл, ГЛИСТ, випрошує зброю у Сі та Ина... Так що не перекидай, свинособака, с хворої ка.цапської голови на здорову українську. Це ви ка.цапи вічно на колінах раком привикли стояти... Зеленський молодець ! Не прогнувся перед йо.бнутим дідом та путіністом венсом....
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Bаrcelinius
03.03.2025 в 16:49
Про 50 млрд случайно украденных группой товарищей?
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Просто Квашин (Харків)
03.03.2025 в 16:45
Трамп об'явить про заручини з путіном.... і всиновлення барсел0шари....
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Bаrcelinius
03.03.2025 в 16:44
Заинтриговал.
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ВасяКулебяка (Козливка)
03.03.2025 в 16:41
Трамп нападе на Польщу
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