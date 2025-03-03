Трамп: Завтрашняя ночь будет великой. Я расскажу все, как есть

Президент США Дональд Трамп анонсировал важное сообщение, с которым он должен выступить в ближайшее время.

Об Трамп написал в соцсети truthsocial.

"Завтрашняя ночь будет великой. Я расскажу все, как есть", - заявил Трамп.

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Будет ли это касаться ситуации в Украине, пока не известно.

Напомним, в Белом доме в пятницу, 28 февраля, состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали спорить и перешли на повышенные тона во время встречи в Овальном кабинете.

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом после встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

В Вашингтоне не состоялось подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.