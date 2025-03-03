Трамп: Завтрашняя ночь будет великой. Я расскажу все, как есть
О чем собирается рассказать Трамп, пока неизвестно
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Президент США Дональд Трамп анонсировал важное сообщение, с которым он должен выступить в ближайшее время.
Об Трамп написал в соцсети truthsocial.
"Завтрашняя ночь будет великой. Я расскажу все, как есть", - заявил Трамп.
Будет ли это касаться ситуации в Украине, пока не известно.
Напомним, в Белом доме в пятницу, 28 февраля, состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали спорить и перешли на повышенные тона во время встречи в Овальном кабинете.
Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом после встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.
В Вашингтоне не состоялось подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.
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