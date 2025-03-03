Трамп заявил, что он "единственный президент, который не отдал украинские земли Путину"

Президент США Дональд Трамп заявил, что он является "единственным президентом", который не отдал территории Украины "путинской России".

Об этом он написал на своей странице в Truth Socail.

"Единственный президент, который не отдал ни одной части украинской земли путинской России - это президент Дональд Трамп", - утверждает он.

Трамп добавил: "Помните об этом, когда слабые и неэффективные демократы критикуют, а Fake News с радостью распространяют все, что они скажут".

Напомним, в Белом доме в пятницу, 28 февраля, состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали спорить и перешли на повышенные тона во время встречи в Овальном кабинете.

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом после встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

В Вашингтоне не состоялось подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.