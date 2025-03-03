Трамп заявил, что он "единственный президент, который не отдал украинские земли Путину"
Трамп продолжает нагнетань
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент США Дональд Трамп заявил, что он является "единственным президентом", который не отдал территории Украины "путинской России".
Об этом он написал на своей странице в Truth Socail.
"Единственный президент, который не отдал ни одной части украинской земли путинской России - это президент Дональд Трамп", - утверждает он.
Трамп добавил: "Помните об этом, когда слабые и неэффективные демократы критикуют, а Fake News с радостью распространяют все, что они скажут".
Напомним, в Белом доме в пятницу, 28 февраля, состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали спорить и перешли на повышенные тона во время встречи в Овальном кабинете.
Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом после встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.
В Вашингтоне не состоялось подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.
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