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Трамп заявил, что он "единственный президент, который не отдал украинские земли Путину"

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Трамп продолжает нагнетань

Трамп заявил, что он "единственный президент, который не отдал украинские земли Путину"

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Дональд Трамп заявил, что он является "единственным президентом", который не отдал территории Украины "путинской России".

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Об этом он написал на своей странице в Truth Socail.

"Единственный президент, который не отдал ни одной части украинской земли путинской России - это президент Дональд Трамп", - утверждает он.

Трамп добавил: "Помните об этом, когда слабые и неэффективные демократы критикуют, а Fake News с радостью распространяют все, что они скажут".

Напомним, в Белом доме в пятницу, 28 февраля, состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали спорить и перешли на повышенные тона во время встречи в Овальном кабинете.

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом после встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

В Вашингтоне не состоялось подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.

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Комментарии
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.03.2025 в 16:52
Так и есть. 2014 Крым и восток Украины - спасибо демократу Обаме. 2022 год- что происходит сейчас - спасибо демократу Байдену. До 14го года любовь Клинтонов и путина и полнейший провал с попыткой перевести свои «достижения» на Трампа. А теперь Трамп дай нам бесплатный мир? А хочет ли на самом деле Зеленский этот мир. Как когда то сказал почтеннейший форумчанин:» кому война, а кому и мать родная». Ну что любители y o u t u b e, выходите поболтаем о том, о сем.
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Комментарии 1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.03.2025 в 16:52
Так и есть. 2014 Крым и восток Украины - спасибо демократу Обаме. 2022 год- что происходит сейчас - спасибо демократу Байдену. До 14го года любовь Клинтонов и путина и полнейший провал с попыткой перевести свои «достижения» на Трампа. А теперь Трамп дай нам бесплатный мир? А хочет ли на самом деле Зеленский этот мир. Как когда то сказал почтеннейший форумчанин:» кому война, а кому и мать родная». Ну что любители y o u t u b e, выходите поболтаем о том, о сем.
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