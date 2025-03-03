Трамп: Зеленский сделал "худшее заявление" о далеком мире с РФ. США не будут с этим мириться
Трамп продолжает нагнетать
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент США Дональд Трамп назвал "худшим заявлением" слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что до прекращения войны с РФ еще "очень далеко".
Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
Слова Зеленского, которые прокомментировал американский президент, прозвучали накануне вечером, когда украинский лидер покидал Лондон после участия в саммите. Тогда он также выразил надежду на то, что США будут продолжать помощь Украине, несмотря на публичную ссору в Овальном кабинете, сообщили Associated Press.
"Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет долго с этим мириться! Это то, что я говорил, этот парень не хочет, чтобы был мир, пока у него есть поддержка Америки, а Европа на встрече с Зеленским прямо заявила, что они не справятся без США", - заявил Трамп.
По его словам, "наверное это не лучшее заявление", сделанное с точки зрения "демонстрации силы перед Россией".
"О чем они думают?" - резюмировал Трамп.
Напомним, в Белом доме в пятницу, 28 февраля, состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали спорить и перешли на повышенные тона во время встречи в Овальном кабинете.
Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом после встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.
В Вашингтоне не состоялось подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.
Президент США Дональд Трамп после спора с президентом Украины Владимиром Зеленским во время встречи в Белом доме заявил, что тот якобы не готов к миру и "проявил неуважение".
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