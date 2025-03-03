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Трамп: Зеленский сделал "худшее заявление" о далеком мире с РФ. США не будут с этим мириться

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Трамп продолжает нагнетать

Трамп: Зеленский сделал "худшее заявление" о далеком мире с РФ. США не будут с этим мириться

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Дональд Трамп назвал "худшим заявлением" слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что до прекращения войны с РФ еще "очень далеко".

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

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Слова Зеленского, которые прокомментировал американский президент, прозвучали накануне вечером, когда украинский лидер покидал Лондон после участия в саммите. Тогда он также выразил надежду на то, что США будут продолжать помощь Украине, несмотря на публичную ссору в Овальном кабинете, сообщили Associated Press.

"Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет долго с этим мириться! Это то, что я говорил, этот парень не хочет, чтобы был мир, пока у него есть поддержка Америки, а Европа на встрече с Зеленским прямо заявила, что они не справятся без США", - заявил Трамп.

По его словам, "наверное это не лучшее заявление", сделанное с точки зрения "демонстрации силы перед Россией".

"О чем они думают?" - резюмировал Трамп.

Напомним, в Белом доме в пятницу, 28 февраля, состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали спорить и перешли на повышенные тона во время встречи в Овальном кабинете.

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом после встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

В Вашингтоне не состоялось подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.

Президент США Дональд Трамп после спора с президентом Украины Владимиром Зеленским во время встречи в Белом доме заявил, что тот якобы не готов к миру и "проявил неуважение".

Трамп: Зеленский сделал "худшее заявление" о далеком мире с РФ. США не будут с этим мириться - изображение 1
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Дональд Трамп Владимир Зеленский война с россией
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Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
03.03.2025 в 23:03
Барсел0х - путінський прихвостень, син повії та злодія-карманника. Ненавидить Україну, українців та все те, чим ми пишаємось. Активно пропагандує "руZZкий мір", постійно гадить на українську владу, регулярно постить фейки про українців та наші славні ЗСУ. Виступає за негайну капітуляцію України. Щоденно транслює ворожі ІПСО. З впертістю осла рекламує "щасливе життя в росії", як там добре та заможно живуть ка.цапи та як про них дбає бункерний фюрер-педофіл. Це пропутінське "чудо в пір'ї" з Кривого Рогу ніде не працює, регулярно відбирає в престарілої матері копійчану пенсію та пропиває її. Неодноразовий клієнт нарядів поліції, так як не раз бив матір - вимагаючи коштів на попойки... 21 лютого, за три дні до 3-ї річниці віроломного нападу ху.йла на Україну, пархата наволоч, разом з сіфілісною сестрою-сожителькою шарлоткою, висміювали бійців ЗСУ на передовій, глумилися над загиблими... 26 лютого глумився над загиблими від "шахеда" в Київській області...
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Комментарии 14
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Просто Квашин (Харків)
03.03.2025 в 23:03
Барсел0х - путінський прихвостень, син повії та злодія-карманника. Ненавидить Україну, українців та все те, чим ми пишаємось. Активно пропагандує "руZZкий мір", постійно гадить на українську владу, регулярно постить фейки про українців та наші славні ЗСУ. Виступає за негайну капітуляцію України. Щоденно транслює ворожі ІПСО. З впертістю осла рекламує "щасливе життя в росії", як там добре та заможно живуть ка.цапи та як про них дбає бункерний фюрер-педофіл. Це пропутінське "чудо в пір'ї" з Кривого Рогу ніде не працює, регулярно відбирає в престарілої матері копійчану пенсію та пропиває її. Неодноразовий клієнт нарядів поліції, так як не раз бив матір - вимагаючи коштів на попойки... 21 лютого, за три дні до 3-ї річниці віроломного нападу ху.йла на Україну, пархата наволоч, разом з сіфілісною сестрою-сожителькою шарлоткою, висміювали бійців ЗСУ на передовій, глумилися над загиблими... 26 лютого глумився над загиблими від "шахеда" в Київській області...
Ответить
0
1
avatar
Bаrcelinius
03.03.2025 в 22:53
Доня "Бизон", как правильный пацан, должен скоро порешать с миром для Украины. Ведь за свой базар надо отвечать. Ох и не завидую я тем шлемазлам, которые ему грубят и перечат.
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oda1979 (Запорожье)
03.03.2025 в 22:58
Трамп киздун и вообще не по понятиям живет. Ох и не завидую я ему и его окружению.
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1
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Просто Квашин (Харків)
03.03.2025 в 23:02
Підор пархатий, будеш сосати, за обидві пархаті щоки, бо за базар, поц смердючий, путінська за.лупа відповідати потрібно... Ти вже напи..здів років на 10 з конфіскацією....
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Acsakal (Kharkiv)
03.03.2025 в 22:40
Агент Краснов незадоволений тим, що не може домогтися капітуляції України так швидко, як обіцяв це своєму справжньому шефу х7йлу.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.03.2025 в 22:16
Как же забавно слышать голоса из задницы. Я о трех недалеких, что внизу нагадили. Продолжайте веселить, АНАЛитики
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4
oda1979 (Запорожье)
03.03.2025 в 22:24
Гавнецо Трампа жуй. Тщательно. Пердун тупой обыкновенный низкопробный.
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3
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Bаrcelinius
03.03.2025 в 22:45
Дебилы блъ.
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Просто Квашин (Харків)
03.03.2025 в 22:49
Блъ - це, пархатий путініст, професія твоєї мамки Сари, яка повелась на залицяння карманника по кличці "Вєтєр" в вокзальному туалеті Жмеринки. В резульаті через 7 місяців з неї виповзла пархата наволоч, прихильник путіна та ворог українців.
 
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oda1979 (Запорожье)
03.03.2025 в 22:53
Морщинистый, ты б мозг свой чем нибудь занял полезным. Тупеешь на глазах
 
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Просто Квашин (Харків)
03.03.2025 в 22:54
Це ти з жо.пи брата брсл0ха голоса чуєш, сифілісна су.чка-смердючка шарлотка...? Шпилиться з братом, потаскуха, це інцест. Потом рожаєш таких зайвохромосомних де.білів, як олень, гудвін, морська свинка №123....
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Просто Квашин (Харків)
03.03.2025 в 21:58
Дональд Крейзі...
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fanatSD (донецк)
03.03.2025 в 21:51
рыжий баран уже действительно наговорил своим .....языком без костей с три короба.и закончит он плохо.всё это придётся разгребать пришедшим после него.и восстанавливать авторитет сша.ждём продолжения банкета от этого идиота-от обвинений Украины в начале войны-до призывов бомбить нашу страну.
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7
3
oda1979 (Запорожье)
03.03.2025 в 21:29
У рыжего яйки в тисках. И тиски начинают сжиматься. Осталось только войну Украине объявить..ипать оно рыжее недалекое
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3

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